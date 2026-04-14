14.04.2026 12:14 Gisi und Horsti lassen sich von Vergangenheit nicht brechen: Wird jetzt alles endlich besser?

Gisi und Horsti sind ein Herz und eine Seele: Ihr bisheriges Leben war leider alles andere als leicht. Das soll sich in Zukunft allerdings unbedingt ändern.

Von Jan Höfling

Kassel - Gisi und Horsti sind ein Herz und eine Seele: Die Terrier-Mix-Dame und der bezaubernde Zwergspitzrüde sitzen im Tierheim und warten gemeinsam auf ein neues Zuhause. Ihr bisheriges Leben war leider alles andere als leicht.

Horsti sucht ein neues Zuhause ... © Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" Kassel (2) Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel wurde das Duo bei den Tierschützern aufgenommen, weil der Besitzer erkrankt ist. Die Tiere, zu denen noch ein dritter Vierbeiner gehörte, waren vernachlässigt und die Haltungsbedingungen alles andere als optimal. Demnach sollen sie bei Wind und Wetter draußen in einer Holzhütte als Hofhunde gelebt haben, bis ihr Schicksal einer Tierfreundin aufgefallen sei. Diese habe sich dann der Hunde angenommen. Ein normales Hundeleben mit Familienanschluss kannten beide demnach entsprechend nicht. Das soll sich in Zukunft bei verantwortungsbewussten und liebevollen Zweibeinern natürlich ändern. Hunde Keira findet Straßenhund im Urlaub, dann trifft sie weitreichende Entscheidung Während Gisi sich bei der Aufnahme im Tierheim in einem zumindest "einigermaßen guten Zustand" befunden habe, wiesen die anderen beiden Hunde den Angaben zufolge "größere gesundheitliche Baustellen". Inzwischen geht es ihnen aber besser. Horsti wird als "richtig netter Kerl" beschrieben, der neugierig ist und auch den Kontakt zu Menschen sucht.

Horsti und Gisi auf der Suche nach einem Zuhause: Sogar der Napf wird geteilt!