Gisi und Horsti lassen sich von Vergangenheit nicht brechen: Wird jetzt alles endlich besser?
Kassel - Gisi und Horsti sind ein Herz und eine Seele: Die Terrier-Mix-Dame und der bezaubernde Zwergspitzrüde sitzen im Tierheim und warten gemeinsam auf ein neues Zuhause. Ihr bisheriges Leben war leider alles andere als leicht.
Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel wurde das Duo bei den Tierschützern aufgenommen, weil der Besitzer erkrankt ist. Die Tiere, zu denen noch ein dritter Vierbeiner gehörte, waren vernachlässigt und die Haltungsbedingungen alles andere als optimal.
Demnach sollen sie bei Wind und Wetter draußen in einer Holzhütte als Hofhunde gelebt haben, bis ihr Schicksal einer Tierfreundin aufgefallen sei. Diese habe sich dann der Hunde angenommen.
Ein normales Hundeleben mit Familienanschluss kannten beide demnach entsprechend nicht. Das soll sich in Zukunft bei verantwortungsbewussten und liebevollen Zweibeinern natürlich ändern.
Während Gisi sich bei der Aufnahme im Tierheim in einem zumindest "einigermaßen guten Zustand" befunden habe, wiesen die anderen beiden Hunde den Angaben zufolge "größere gesundheitliche Baustellen". Inzwischen geht es ihnen aber besser.
Horsti wird als "richtig netter Kerl" beschrieben, der neugierig ist und auch den Kontakt zu Menschen sucht.
Horsti und Gisi auf der Suche nach einem Zuhause: Sogar der Napf wird geteilt!
Beim ersten Kennenlernen ist er allerdings doch eher vorsichtig, was auch für Gisi gilt. Haben beide Vertrauen gefasst, sind sie sehr anhänglich und fröhlich. Regelmäßige Spaziergänge kennen sie nicht, müssen also erst an diese herangeführt werden. Das dürfte bei einfühlsamen Menschen und mit etwas Geduld jedoch kein Problem sein.
Gisi ist inzwischen geimpft, gechipt und hat die Krallen geschnitten bekommen. Ihr aktuell noch schlechter Fellzustand ist rein äußerlich und lässt sich leicht beheben. Auf ein notwendiges Bad und ein Scheren wurde aufgrund der Temperaturen bislang seitens des Tierheims aber noch verzichtet.
Horsti und Gisi genießen die Zeit zusammen, liegen oft zusammen im Körbchen oder gemeinsam auf der Hundedecke - auch der Napf wird mal geteilt.
Aufgrund ihrer engen Bindung würden sich die Tierfreunde freuen, wenn beide auch zukünftig zusammen durchs Leben gehen können.
Wer Gisi und Horsti das Happy End schenken will, das sie verdient haben, kann sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Telefonnummer 05618615680 oder per E-Mail sowie Webformular melden.
Titelfoto: Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" Kassel (2)