"Unsere Vorräte gehen zur Neige": Sächsisches Tierheim bittet um Hundefutter-Spenden

Delitzsch - Sie setzen sich tagtäglich für heimatlose Vierbeiner ein, doch nun müssen sie selbst um Hilfe bitten: Weil die Vorräte zur Neige gehen, bittet das Tierheim Delitzsch aktuell um Spenden. Vor allem Hundenassfutter werde dringend benötigt.

Viel ist leider nicht mehr vorhanden: Das Tierheim Delitzsch bittet aktuell dringend um Nassfutter-Spenden für seine Hunde. © Montage: Screenshot/facebook.com/tierheim.delitzsch

"Die Regale mit Hundenassfutter sind fast leer, doch die hungrigen Augen unserer Schützlinge schauen uns jeden Tag erwartungsvoll an", schreiben die Tierhelfer auf Facebook.

Trockenfutter sei zwar noch vorhanden, aber für viele der Fellnasen sei dies leider keine Option. "Manche vertragen es nicht, andere fressen es nur sehr schlecht oder gar nicht." Nassfutter hingegen werde gebraucht, geliebt und oft auch dringend benötigt, gerade bei sensiblen oder kranken Tieren.

"Wir stehen gerade an einem Punkt, an dem wir eure Hilfe mehr denn je benötigen. Bitte unterstützt uns, damit wir weiterhin für unsere Hunde da sein können", so die Mitarbeiter der Einrichtung.

Das Tierheim benötige dringend Nassfutter. Dazu wurde eine Amazon-Wunschliste eingerichtet, über die dieses einfach bestellt werden kann. Gleichwohl könne es einfach beim Händler des Vertrauens gekauft und nach Delitzsch gebracht oder geschickt werden.