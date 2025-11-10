Fröhlicher Hund kann Happy End kaum erwarten: Wann findet Sam sein Glück?

München - Pointer-Mix Sam stammt ursprünglich aus Bulgarien. Im Münchner Tierheim hofft er auf sein Happy End bei einer neuen Familie.

Pointer-Mix Sam sehnt sich nach einem neuen Zuhause. © Bildmontage: Tierheim München (2)

Sam wurde im Juli 2019 geboren und wiegt circa 21 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 45 Zentimetern. Er ist ein sehr zugewandter Hund, der die Nähe zu einer Bezugsperson genießt und sich stark an diese bindet. Mit einer freundlichen und lebenslustigen Art wickelt der Charmeur schnell jeden um seine Kralle.

Mit Hündinnen ist er verträglich, bei Rüden entscheidet die Sympathie, berichtet das Tierheim.

An der Leine läuft Sam gut mit und sollte erst losgelassen werden, wenn sein Rückruf zuverlässig funktioniert. Als Jagdhund muss er möglicherweise in wildreichen Gebieten zeitlebens an der Leine geführt werden. Damit er immer sicher unterwegs ist, sollte er einen GPS-Tracker tragen.

Um einer Veranlagung gerecht zu werden, bietet sich Jagdersatztraining wie Fährtensuche oder Dummytraining an, erklärt das Tierheim. Sam steckt voller Energie und Ausdauer, seine Halter sollten sich aber genauso um seine Ruhezeiten bemühen.

Sam hofft auf aktive Menschen, die gut mit Hunden umgehen können. Bist Du sein großes Los? Dann melde Dich unter der Telefonnummer 089/921000128 und vereinbare einen Besuchstermin.