Fast die Hälfte seines Lebens im Tierheim: Wer hat ein Herz für Zack?

Hamburg - Er hofft doch nur auf ein richtiges Zuhause: Jack Russell-Terrier-Mischling Zack ist nicht ganz fünf Monate alt - fast die Hälfte seines noch jungen Lebens hat er im Tierheim in Hamburg verbracht.

Jack Russell-Terrier-Mischling Zack aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem richtigen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt, kam der Vierbeiner am 15. September dieses Jahres als behördliche Sicherstellung ins Tierheim an der Süderstraße. Geboren wurde er exakt drei Monate vorher, am 15. Juni.

Im Tierheim musste der kleine Wirbelwind aufgrund seines unzureichenden Impfstatus zunächst auf die Isolationsstation. Diese Zeit ist nun glücklicherweise vorbei, weshalb die Fellnase nun nach einem echten Zuhause suchen kann.

Laut seinen Pflegern macht der Kleine seinem Namen - auch wenn dieser "Säck" ausgesprochen wird - alle Ehre: Er hält alle um sich herum ordentlich auf Zack! Am liebsten tobt er mit seinen Hundekumpels und stiftet reichlich Chaos.

Mal abzuwarten, sich zurückzunehmen und einfach mal herumzuliegen fällt dem Junghund hingegen noch reichlich schwer. Seinen Frust über diese Momente teilt das Energiebündel dabei auch lautstark mit.