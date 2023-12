Gäääähn! Diese Schlafmütze geht auf TikTok viral und begeistert das Netz

Stockholm (Schweden) - Dackeldame Nora ist eigentlich eine richtige Langschläferin und wird morgens in Ruhe gelassen, um entspannt in ihren Hunde-Alltag starten zu können. Als der Vierbeiner dann doch mal früh nach draußen musste, begeisterte er das Internet .

Zu den liebsten Beschäftigungen des Dackels gehört zweifelsohne das Schlafen. © Screenshot/TikTok/noradachshund

Ein ausgiebiges Gähnen und ein verträumter Blick haben die Hündin auf TikTok berühmt gemacht. In dem kurzen Video, das von Noras Besitzerin Linn Hodell veröffentlicht wurde, wäre der Dackel wohl lieber noch in seinem warmen Körbchen geblieben, als auf dem Sprung nach draußen in die schwedische Winterkälte zu sein.

Knapp 35.000 Menschen haben sich den müden Dackelblick bereits angesehen. Seitdem ist nicht nur die Hündin in aller Munde, sondern auch Frauchen Linn. "Nora war morgens schon immer eher eine Schlafmütze und hat uns nie für ihre Morgenroutine geweckt", berichtete die junge Schwedin gegenüber Newsweek.

In den kälteren und dunkleren Wintern sei das noch ausgeprägter. Für Hodell und ihren Freund ist das aber kein Problem. Denn Nora sei ein absoluter "Lebenstraum" der 26-Jährigen gewesen, für den sie alles tun würde.

Gemeinsam lebt das Trio in Stockholm und ist in Sachen Hunde-Marketing mittlerweile auf den Geschmack gekommen.