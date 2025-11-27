"Ganz schlimmer Angsthase" landet im Tierheim: Im Dunkeln fühlt er sich gar nicht wohl
Köln - Was Hund Janik in seinem bisherigen Leben alles durchmachen musste, ist ungewiss. Viel Gutes kann der junge Rüde aber nicht erlebt haben. Der hübsche Vierbeiner sitzt nun schon eine Weile im Tierheim Köln-Dellbrück und hofft, dass er bald endlich Menschen findet, die mit ihm noch mal ganz von vorn beginnen.
Nach Angaben der Kölner Tierretter war der Jungspund schon vor einiger Zeit als Fundhund in der Einrichtung gelandet und zuvor vermutlich feige von seinen ehemaligen Besitzern ausgesetzt worden.
Warum Janik seinem alten Zuhause weichen musste, blieb ungewiss. Anfangs sei der hübsche Rüde jedoch "ein ganz schlimmer Angsthase" gewesen, was sicher auf seine bisherigen Erlebnisse zurückzuführen ist.
Zum Glück hat sich der junge Malinois inzwischen gut im Tierheim eingelebt und sein Verhalten sich dabei stetig verbessert, wie seine Pfleger berichteten. Das liegt nicht zuletzt an einer vierpfotigen Kumpelin, mit der Janik derzeit zusammenwohnt.
"Wir haben ihn mit einer Hündin zusammengesetzt, was ihm sehr guttut. Durch sie wird er etwas sicherer – und auch lebensfroher", schilderten die Tierretter. Dennoch ist ihr Schützling in neuen Situationen schnell verunsichert und überfordert, fühlt sich insbesondere im Dunkeln überhaupt nicht wohl, hieß es seitens der Mitarbeiter.
Junger Angsthase hofft auf liebevolle Menschen: Hund Janik braucht Geduld und Einfühlungsvermögen
Das Tierheim sucht daher nach einfühlsamen Menschen für den 2024 geborenen Malinois, die sich mit seiner Rasse nicht nur gut auskennen, sondern auch ganz viel Ruhe mitbringen und geduldig sind.
"Wir sind sicher, dass er sich in den richtigen Händen zu einem tollen Kerl entwickeln wird. Das braucht allerdings Zeit und Menschen, die ihm viel Sicherheit geben", informierten die Tierretter potenzielle Interessenten vorab.
Wer Janik eine Chance geben und den jungen Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über den Jungspund gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website