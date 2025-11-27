"Ganz schlimmer Angsthase" landet im Tierheim: Im Dunkeln fühlt er sich gar nicht wohl

Köln - Was Hund Janik in seinem bisherigen Leben alles durchmachen musste, ist ungewiss. Viel Gutes kann der junge Rüde aber nicht erlebt haben. Der hübsche Vierbeiner sitzt nun schon eine Weile im Tierheim Köln-Dellbrück und hofft, dass er bald endlich Menschen findet, die mit ihm noch mal ganz von vorn beginnen.

Malinois Janik traf ziemlich verängstigt bei den Kölner Tierrettern ein. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Nach Angaben der Kölner Tierretter war der Jungspund schon vor einiger Zeit als Fundhund in der Einrichtung gelandet und zuvor vermutlich feige von seinen ehemaligen Besitzern ausgesetzt worden.

Warum Janik seinem alten Zuhause weichen musste, blieb ungewiss. Anfangs sei der hübsche Rüde jedoch "ein ganz schlimmer Angsthase" gewesen, was sicher auf seine bisherigen Erlebnisse zurückzuführen ist.

Zum Glück hat sich der junge Malinois inzwischen gut im Tierheim eingelebt und sein Verhalten sich dabei stetig verbessert, wie seine Pfleger berichteten. Das liegt nicht zuletzt an einer vierpfotigen Kumpelin, mit der Janik derzeit zusammenwohnt.

"Wir haben ihn mit einer Hündin zusammengesetzt, was ihm sehr guttut. Durch sie wird er etwas sicherer – und auch lebensfroher", schilderten die Tierretter. Dennoch ist ihr Schützling in neuen Situationen schnell verunsichert und überfordert, fühlt sich insbesondere im Dunkeln überhaupt nicht wohl, hieß es seitens der Mitarbeiter.