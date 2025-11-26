Was für ein Pechvogel: Junger Hund landet mit diesen Besitzern gehörigen Griff ins Klo

Bergheim - Der kleine Malteser-Mischling Watson hatte mit seinen ehemaligen Besitzern wahrlich kein Glück, denn bevor er überhaupt eine Pfote in sein neues Zuhause setzen konnte, wurde er schon dem Tierheim Bergheim übereignet. Jetzt träumt der Junghund von einem Neuanfang.

Der kleine Pechvogel landete erst in der Quarantäne-Station und dann im der Obhut des Tierheims. © Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website

Wie die Bergheimer Tierretter auf ihrer Website berichteten, hatten die Halter des gerade mal sechs Monate jungen Vierbeiners Watson aus dem Ausland nach Deutschland eingeführt - und das offenbar, ohne sich jegliche Gedanken über die geltenden Gesetze zu machen.

Um gültige Papiere für den weißen Hund hatten sich die Leute nämlich ebenso wenig gekümmert, wie um die erforderlichen Impfungen. So kam der junge Vierbeiner zunächst einmal in Tollwut-Quarantäne, statt sein neues Zuhause zu beziehen.

Doch nicht nur das: Nach einer Weile hatten es sich die Leute dann anders überlegt, nachdem sie die Kosten für den Quarantäne-Aufenthalt des Hundes nicht tragen wollten oder konnten, wie die Tierretter weiter schilderten.

So traten sie Watson schließlich an das Tierheim ab, das seine eigenen Schlüsse aus der Aktion zog: "So groß kann die Liebe zu ihrem Hund nicht gewesen sein", hieß es.