Was für ein Pechvogel: Junger Hund landet mit diesen Besitzern gehörigen Griff ins Klo
Bergheim - Der kleine Malteser-Mischling Watson hatte mit seinen ehemaligen Besitzern wahrlich kein Glück, denn bevor er überhaupt eine Pfote in sein neues Zuhause setzen konnte, wurde er schon dem Tierheim Bergheim übereignet. Jetzt träumt der Junghund von einem Neuanfang.
Wie die Bergheimer Tierretter auf ihrer Website berichteten, hatten die Halter des gerade mal sechs Monate jungen Vierbeiners Watson aus dem Ausland nach Deutschland eingeführt - und das offenbar, ohne sich jegliche Gedanken über die geltenden Gesetze zu machen.
Um gültige Papiere für den weißen Hund hatten sich die Leute nämlich ebenso wenig gekümmert, wie um die erforderlichen Impfungen. So kam der junge Vierbeiner zunächst einmal in Tollwut-Quarantäne, statt sein neues Zuhause zu beziehen.
Doch nicht nur das: Nach einer Weile hatten es sich die Leute dann anders überlegt, nachdem sie die Kosten für den Quarantäne-Aufenthalt des Hundes nicht tragen wollten oder konnten, wie die Tierretter weiter schilderten.
So traten sie Watson schließlich an das Tierheim ab, das seine eigenen Schlüsse aus der Aktion zog: "So groß kann die Liebe zu ihrem Hund nicht gewesen sein", hieß es.
Hund Watson träumt von einem Neustart - gerne auch bei einer Familie mit Kindern
Für den kleinen Mischling soll sich das Blatt nun wieder zum Guten wenden - so suchen die Tierheim-Mitarbeiter nach einem neuen Zuhause für ihren lieben und quirligen Schützling, in dem er nochmal ganz von vorne anfangen kann.
Bedingt durch die jüngsten Ereignisse hat Watson noch nicht viel gelernt, ist nach Angaben seiner Pfleger aber "bereit, das Leben zu entdecken und das Einmaleins des Hunde-ABC zu lernen".
Gerne könne der putzige Mischling auch zu einer Familie mit größeren Kindern ziehen, wie potenzielle Interessenten wissen sollten. Die Tierretter drücken ihrem Schützling derweil fest die Daumen, dass Watson dem Tierheim schon bald den Rücken kehren kann.
Wer den niedlichen kleinen Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Watson gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website