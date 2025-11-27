Golden Retriever wirkt immerzu einsam: Was Besitzer dann tun, lässt Herzen schmelzen
Großbritannien - Vor diesem Moment herrschte große Unsicherheit. Golden Retriever Pecco war gut drei Jahre lang der einzige Hund im Haus gewesen, zudem sensibel. Weil er aber in den vergangenen Jahren oft einsam gewirkt hatte, ging seine Besitzerin Chelsey Bell (29) das Risiko ein.
Zusammen mit ihrem Partner entschied die Hundebesitzerin aus Großbritannien, Pecco einen Spielkameraden zur Seite zu stellen. Mitte November veröffentlichte Bell ein Video auf TikTok, in dem sich der Golden Retriever und der Welpe Bucky zum ersten Mal begegnen.
In dem inzwischen viralen Clip wird schnell deutlich, dass die Befürchtungen der 29-Jährigen, das Kennenlernen könnte etwas holprig werden, nicht ganz unbegründet waren.
In dem Video läuft Pecco mit seinem Kuscheltier zum Frauchen, das den winzigen Golden-Retriever-Labrador-Mischling in den Armen hält. Nach einem kurzen Blick auf das kleine Hündchen sucht der Rüde erst einmal das Weite.
Etwas schüchtern kehrt er kurz darauf zurück, schnuppert an dem Neuankömmling. So richtig scheint das Eis nicht brechen zu wollen. Doch die Britin hat inzwischen mit einem weiteren Video nachgelegt.
Auf viralen Hit folgt größerer viraler Hit
Obwohl ihr erster Clip bereits für schmelzende Herzen und rund 1,9 Millionen Klicks gesorgt hat, können die beiden Fellnasen in einem zweiten Teil noch mehr überzeugen.
Seit dem Wochenende hat das Werk schon fast sieben Millionen Klicks eingeheimst. Grund dafür ist sicher, dass die Geschichte von Pecco und Bucky weitererzählt wird. Endlich sieht man die beiden Hunde gemeinsam toben und spielen - das Happy End, das im ersten Clip noch gefehlt hat.
"Bucky ist sehr selbstbewusst und fordert Pecco ständig zum Spielen auf", erzählte das stolze Frauchen vor wenigen Tagen in einem Interview mit Newsweek.
"Pecco hat sogar Buckys Welpenspielzeug genommen, um ihn zum Spielen und Jagen zu animieren - das war total süß", fügte sie hinzu. Unterdessen versprach sie dem US-Magazin, dass weitere Videos folgen würden.
Wer an diesen Vierbeinern einen Narren gefressen hat, kann sich also in der kommenden Zeit über Nachschub freuen.
Titelfoto: Collage: Screenshots/TikTok/@chelseybell_