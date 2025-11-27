Golden Retriever wirkt immerzu einsam: Was Besitzer dann tun, lässt Herzen schmelzen

Großbritannien - Vor diesem Moment herrschte große Unsicherheit. Golden Retriever Pecco war gut drei Jahre lang der einzige Hund im Haus gewesen, zudem sensibel. Weil er aber in den vergangenen Jahren oft einsam gewirkt hatte, ging seine Besitzerin Chelsey Bell (29) das Risiko ein.

Golden Retriever Pecco gilt als sensibel, wirkte oft einsam, als er noch der einzige Hund im Haus war. © Collage: Screenshots/TikTok/@chelseybell_

Zusammen mit ihrem Partner entschied die Hundebesitzerin aus Großbritannien, Pecco einen Spielkameraden zur Seite zu stellen. Mitte November veröffentlichte Bell ein Video auf TikTok, in dem sich der Golden Retriever und der Welpe Bucky zum ersten Mal begegnen.

In dem inzwischen viralen Clip wird schnell deutlich, dass die Befürchtungen der 29-Jährigen, das Kennenlernen könnte etwas holprig werden, nicht ganz unbegründet waren.

In dem Video läuft Pecco mit seinem Kuscheltier zum Frauchen, das den winzigen Golden-Retriever-Labrador-Mischling in den Armen hält. Nach einem kurzen Blick auf das kleine Hündchen sucht der Rüde erst einmal das Weite.

Etwas schüchtern kehrt er kurz darauf zurück, schnuppert an dem Neuankömmling. So richtig scheint das Eis nicht brechen zu wollen. Doch die Britin hat inzwischen mit einem weiteren Video nachgelegt.