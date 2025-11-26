Weihnachtsmarkt für Hunde: Ein festliches Highlight für Vierbeiner und ihre Menschen

Von Isabel Klemt

Schipkau-Annahütte (Brandenburg) - Im Landkreis Oberspreewald‑Lausitz hat eine Hundeschule sich etwas ganz Besonderes für die Weihnachtszeit für unsere vierbeinigen Freunde einfallen lassen.

Susann Jentzsch, die Leiterin der Hundeschule "Für alle Felle", veranstaltet bereits zum zweiten Mal den Hundeweihnachtsmarkt.
Wie Susann Jentzsch, Leiterin der Hundeschule "Für alle Felle", auf Anfrage von TAG24 mitteilt, findet am Nikolaus-Tag von 10 bis 18 Uhr auf dem Gelände von "Wilde Lausitz" ein Weihnachtsmarkt statt - bei dem der Hund klar im Vordergrund steht.

Hinter der Veranstaltung steckt die erfahrene Hundeerzieherin selbst. 2016 gründete sie in Dresden das Unternehmen "Für alle Felle", seit 2021 ist es in Klettwitz ansässig. "Unser jetziger Standort befindet sich in 01998 Klettwitz, wo wir seit 2021 mit viel Herzblut Menschen und ihre Hunde im Alltag, im Training und bei individuellen Themen begleiten", so die Unternehmerin.

Die Idee zu dem Weihnachtsmarkt entstand dabei aus dem Wunsch, ein gemeinschaftliches Event für Hundebesitzer zu schaffen. Neben der Möglichkeit, regionale Anbieter kennenzulernen, soll vor allem der Spaß für Hund und Mensch im Fokus stehen.

"Viele meiner Kunden wünschten sich eine Gelegenheit, entspannt zusammenzukommen - und so wurde aus einer spontanen Idee ein großes Herzensprojekt", erklärt Jentzsch.

Rund 15 Aussteller aus der Region werden erwartet

Der Hundeweihnachtsmarkt stieß bereits 2024 auf überwältigende Resonanz.
Nach einem ersten kleinen Testlauf 2024, der bereits auf überwältigende Resonanz stieß, geht der Markt 2025 in die zweite Runde - "diesmal größer, professioneller und mit vielen neuen Angeboten", so die Unternehmerin.

Erwartet werden rund 15 Aussteller aus der Region. Von handgemachten Hundekeksen und Maulkorbberatung über handgefertigte Accessoires und Wellness-Angebote bis hin zu Tierversicherungen wird alles dabei sein.

Zudem werden unter anderem ein Erste-Hilfe-Workshop am Hund, weihnachtliche Aktionen der Hundeschule und eine Schnitzeljagd für Kinder angeboten, während Feuerkörbe, Bratwurst, Suppe und Glühwein zu einer gemütlichen Atmosphäre einladen.

Alle Hunde sind dabei willkommen, "sofern sie sozialverträglich sind und der Trubel für sie passt", betont Jentzsch. Das Gelände sei groß genug, um ausreichend Abstand zu halten, und die Halter werden gebeten, ihre Hunde rücksichtsvoll an der Leine zu führen.

