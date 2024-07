Gebannte Blicke auf den Fernseher - Dann sorgt ein kleiner Hund für schallendes Gelächter!

Der Clip wurde innerhalb weniger Tage bereits fast fünf Millionen Mal angesehen! Um d em Anschein nach zu beweisen, dass der Vierbeiner bei jedem Spiel so mitfiebert, postete Perilla daraufhin auch Videoaufnahmen von den anderen Spielen.

Wie Michel Perilla auf seinem Account beweist, ist der kleine Copito Feuer und Flamme für die "Los Cafeteros". Als Luis Díaz in der 31. Minute des zweiten Gruppenspiels zum Elfmeter gegen Costa Rica antrat, konnte der kleine Vierbeiner seine Anspannung kaum verbergen.

So stellte sich beispielsweise auch Ex-Bayern-Star James Rodríguez einige Tage später im Viertelfinale gegen Panama für einen Elfmeter bereit - Copito tat es ihm gleich. Wieder ein Treffer, wieder ein viraler Hit! 1,7 Millionen TikTok-User sahen sich die Aufnahme bereits an.

Am Ende gewann Kolumbien das Spiel sogar 5:0, zog ins Halbfinale und am Mittwoch - unter großem Jubel des tierischen Superfans - sogar ins Finale der Copa América ein.

Das findet nun am kommenden Sonntag gegen Lionel Messis Argentinier statt. Ein scheint festzustehen: Auch dieses Spektakel wird sich Copito sicher nicht entgehen lassen!