Gefunden und nie abgeholt: Wer gibt Riesenbaby Percy ein neues Zuhause?

Berlin - Percy hat bereits in jungen Jahren ein trauriges Schicksal erlebt: Er wurde gefunden aber nie von seinem einstigen Besitzer abgeholt.

Daher ist für den großen, ungestümen Tollpatsch noch ein bisschen Training und Erziehung erforderlich, weshalb die Fellnase auch neue Menschen benötigt, die schon Erfahrung in der Hundehaltung haben.

Der dreijährige Rüde hat allerdings ein kleines Problem, denn er vermag seine Kraft und seine Größe noch nicht so richtig einzuschätzen und zieht auch noch ziemlich kräftig an der Leine.

Seit dem 26. Juli 2024 wartet der Cane Corso vergeblich im Tierheim Berlin darauf, dass ihn seine Menschen wieder zu sich holen. Jetzt ist es aber an der Zeit, ein neues liebevolles Zuhause für ihn zu finden.

Der Cane Corso beherrscht die Grundkommandos, hat aber noch ein wenig Erziehung nötig. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Die Grundkommandos beherrscht der Vierbeiner jedoch und er ist auch sehr menschenbezogen. Kinder sind in seinem neuen Zuhause durchaus willkommen, sollten allerdings mindestens zwölf bis 14 Jahre alt und standhaft sein, sonst kann es schonmal passieren, dass er sie im Eifer des Gefechts ungewollt mit seiner Kraft zu Boden schubst.

Wenn Percy von anderen Artgenossen angebellt wird, bellt er zurück und er hat einen ausgeprägten Beschützerinstinkt, sodass es in seinem neuen Heim auch mal etwas lauter werden könnte. Daher wäre ein Haus mit Garten in einer eher ruhigen Gegend, beispielsweise am Stadtrand, optimal für das Tier.

Eine Sache solltet Ihr noch über Percy wissen, denn der Hund leidet an einem Nickhautdrüsenvorfall im rechten Auge. Aber keine Sorge, wenn Ihr die Schlabberbacke adoptiert, wird er darauf lebenslang in der Praxis des Tierheims kostenlos weiterbehandelt.

Wenn Ihr das knuffige Riesenbaby Percy (Vermittlungsnummer 24/2299) kennenlernen wollt, dann meldet Euch telefonisch bei seinen Tierpflegern unter 030 76888-197 oder füllt das Anfrageformular aus.

Und solltet Ihr gerade kein so großes Körbchen freihaben: Der Cane Corso sucht auch noch nach Paten, die ihn bei seiner täglichen Versorgung und Pflege unterstützen.