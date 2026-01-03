"Geisterhund" Amy sorgt für stundenlange Sperrung der A23

Itzehoe - Bange Stunden in Schleswig-Holstein ! Am Freitagabend sorgte Hündin Amy für eine Vollsperrung auf der A23 bei Itzehoe (Kreis Steinburg).

Hündin Amy (9) kam mit einem Schrecken davon. © Florian Sprenger

Wie die Polizei gegenüber TAG24 mitteilte, sei der erste Notruf gegen 18 Uhr eingegangen. Der Anrufer meldete einen frei laufenden Hund, der auf der A23 zwischen den Anschlussstellen Itzehoe-Mitte und Itzehoe-Süd gesichtet wurde.

Der Mischling sei als "Geisterhund" auf der Südfahrbahn in Richtung Norden unterwegs gewesen, so der Polizeisprecher.

Die Polizei sperrte die Autobahn in dem Bereich und machte sich auf die Suche, doch von dem Vierbeiner fehlte jede Spur. Um 18.26 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben - allerdings nur für wenige Minuten.

Um 18.32 Uhr ging der nächste Anruf ein, der Hund war zurück. Immer wieder meldeten sich Autofahrer und gaben die Position der Fellnase durch, doch die Polizei konnte den Hund nicht erwischen.

Gegen 19 Uhr erhielten die Beamten schließlich einen Anruf von der Halterin. Sie beteiligte sich fortan bei der Suche nach Amy.