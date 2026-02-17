Juno sehnt sich nach Struktur: Wer bändigt den cleveren Vierbeiner?

Großröhrsdorf - Labrador Juno lebt schon seit längerer Zeit im Tierheim "Hoffnung für Tiere" und sehnt sich nach einem erfahrenen Menschen, der ihm Sicherheit und Struktur geben kann.

Juno ist ein sehr intelligenter Hund, der jedoch gerne austestet, wie weit er gehen darf. © Bildmontage: tierhoffnung.de

Wie der Tierschutzverein Hoffnung für Tiere mitteilt, wurde der vierjährige Rüde bereits im Januar 2024 unter Tränen abgegeben.

Seine damaligen Besitzer gaben an, nach ihrer Trennung nicht mehr genügend Zeit und finanzielle Mittel für ihn zu haben. Hinzu kamen zwei Beißvorfälle, mit denen die Halter überfordert waren.

Denn Juno benötigt klare Strukturen und einen konsequenten, fairen Umgang. Er beherrscht die Grundkommandos perfekt, doch die Leinenführigkeit muss dringend weiter geübt werden.

Er ist sehr intelligent und kann sein Gegenüber sowie dessen Kompetenzen schnell einschätzen. Sobald er merkt, dass keine klare Führung vorhanden ist, hinterfragt er gesetzte Grenzen und Regeln und testet aus, wie weit er gehen kann - dabei schreckt er auch nicht davor zurück, Menschen zu verletzen oder Gegenstände zu beschädigen.

Aus diesem Grund trägt der Labrador einen Maulkorb, den er mittlerweile auch gewohnt ist zu tragen.