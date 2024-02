Gerade ein halbes Jahr alt und schon im Tierheim: Finden die unkomplizierten Junghunde bald ein Zuhause?

Frankfurt am Main - Die beiden süßen Shih Tzus "Arielle" und "Kasper" leben erst seit Kurzem im Frankfurter Tierheim und sollen nun möglichst schnell in ein liebevolles neues Zuhause vermittelt werden.

Kasper und Arielle sind erst seit Kurzem im Tierheim Frankfurt am Main. © Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V., Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Zuvor mussten die ein gutes halbes Jahr alten Geschwister erst noch ihre Tollwut-Quarantäne absitzen, sie wurden nämlich illegal aus dem Ausland nach Deutschland eingeführt.

Vermittelt werden die putzigen Hündchen sowohl einzeln als auch gemeinsam.

Allerdings, so betonen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims, müssen die beiden noch sehr viel lernen. In ihrem bisherigen Leben ist in ihnen dies bislang leider verwehrt worden.

Das komplette Hunde-ABC, also auch an der Leine laufen, stubenrein sein oder die Grundkommandos, ist ihnen noch beizubringen.

Auch ist nicht bekannt, ob "Arielle" und "Kasper" gerne im Auto mitfahren oder auch mal die ein oder andere Stunde alleine zu Hause bleiben. Das müsse ihnen unter Umständen dann in kleinen Schritten und mit viel Geduld beigebracht werden.