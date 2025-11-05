Gerettete Hündin heult jede Nacht - bis ein unerwartetes Geschenk alles verändert
Australien - Die Hündin Poppy wurde von einer liebevollen Familie adoptiert. Entgegen aller Erwartungen weinte sie jeden Abend und war unsicher - bis sie ein Geschenk bekam!
"In den ersten paar Wochen wachte sie nachts auf und lief heulend im Haus umher", erzählte Besitzerin Emma gegenüber Newsweek.
Sie erinnerte sich, wie schlimm es war, ihren Neuzugang so verwirrt und traurig zu sehen. Um der Windhündin eine Freude zu machen, schenkte Emma ihr einen rosa Plüschhasen.
Das Kuscheltier gab Poppy die benötigte Sicherheit. Sie hielt es immer fest an sich gedrückt und fand an ihm Ruhe und Geborgenheit.
"Nach ein paar Monaten zeigte sie Anzeichen dafür, dass sie sich sicher und entspannt fühlte", so Emma.
Der rosa Hase habe daher an Bedeutung verloren.
Zum richtigen Zeitpunkt gerettet
Poppy war ein Zuchthund, kam direkt aus der Rennszene und brachte bereits drei Würfe auf die Welt.
In Australien werden viele Windhunde gezüchtet, da sie sehr schnell und damit für Rennen geeignet sind.
"Dann erfuhr ich, wie viele nach ihrer Rennkarriere ausgesetzt wurden und dass es einfach nicht genug Zuhause für so viele von ihnen gab", erzählte Emma.
Ihre Nachbarin besitzt ebenfalls einen Greyhound. Emma bemerkte, wie lieb und sanftmütig dieser war, und beschloss daraufhin, ebenfalls einen zu adoptieren.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/Instagram/misspoppy.thegrey