Gerettete Hündin heult jede Nacht - bis ein unerwartetes Geschenk alles verändert

Australien - Die Hündin Poppy wurde von einer liebevollen Familie adoptiert. Entgegen aller Erwartungen weinte sie jeden Abend und war unsicher - bis sie ein Geschenk bekam!

Ein rosa Kuscheltier gab Poppy in der Anfangszeit die nötige Sicherheit. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/misspoppy.thegrey

"In den ersten paar Wochen wachte sie nachts auf und lief heulend im Haus umher", erzählte Besitzerin Emma gegenüber Newsweek.

Sie erinnerte sich, wie schlimm es war, ihren Neuzugang so verwirrt und traurig zu sehen. Um der Windhündin eine Freude zu machen, schenkte Emma ihr einen rosa Plüschhasen.

Das Kuscheltier gab Poppy die benötigte Sicherheit. Sie hielt es immer fest an sich gedrückt und fand an ihm Ruhe und Geborgenheit.

"Nach ein paar Monaten zeigte sie Anzeichen dafür, dass sie sich sicher und entspannt fühlte", so Emma.

Der rosa Hase habe daher an Bedeutung verloren.