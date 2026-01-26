Hund freut sich, Tierheim nach knappem Jahr zu besuchen: Dann wird ihm sein Herz gebrochen

Jacksonville (North Carolina, USA) - Er wusste nicht, was los war - und freute sich zunächst sehr. Als Rüde Sam Anfang des Jahres sein altes Tierheim besuchte, wedelte er freudig mit dem Schwanz. Schließlich konnte er die Mitarbeiter von "Adoption First", die in Jacksonville, North Carolina, sitzen, endlich einmal wiedersehen. Leider hatte der Vierbeiner nicht den Hauch einer Ahnung, dass es gar kein Besuch war.

Als Sam ins Tierheim kommt, wedelt er freudig mit dem Schwanz. © TikTok/Screenshot/adoptionfirstnc

Stattdessen brachte ihn sein Herrchen zurück, nachdem er Sam im Februar 2025 bei sich und seiner Familie aufgenommen hatte. Die schnöde Begründung: "Seine Adoptiveltern konnten sich nicht mehr um ihn kümmern", sagte ein Sprecher von Adoption First jetzt in einem Interview mit Newsweek.

Sam begriff noch eine Weile nicht, dass er bleiben würde. Erst als sich sein Herrchen verabschiedete, dämmerte dem Hund, dass die Dinge ganz anders liefen.

Als man Sam dann in seinen Zwinger führte, sprach seine Körpersprache Bände. Denn der Vierbeiner war ja schon einmal genau dort und in dieser Situation gewesen.

Seinen Pflegern brach der Anblick der Fellnase das Herz. Nachdem sie bereits ein kurzes Video seiner Begrüßung gedreht hatten, filmten sie Sam zum Vergleich in seinem Zwinger - was für ein Unterschied!