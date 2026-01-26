Hund freut sich, Tierheim nach knappem Jahr zu besuchen: Dann wird ihm sein Herz gebrochen
Jacksonville (North Carolina, USA) - Er wusste nicht, was los war - und freute sich zunächst sehr. Als Rüde Sam Anfang des Jahres sein altes Tierheim besuchte, wedelte er freudig mit dem Schwanz. Schließlich konnte er die Mitarbeiter von "Adoption First", die in Jacksonville, North Carolina, sitzen, endlich einmal wiedersehen. Leider hatte der Vierbeiner nicht den Hauch einer Ahnung, dass es gar kein Besuch war.
Stattdessen brachte ihn sein Herrchen zurück, nachdem er Sam im Februar 2025 bei sich und seiner Familie aufgenommen hatte. Die schnöde Begründung: "Seine Adoptiveltern konnten sich nicht mehr um ihn kümmern", sagte ein Sprecher von Adoption First jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Sam begriff noch eine Weile nicht, dass er bleiben würde. Erst als sich sein Herrchen verabschiedete, dämmerte dem Hund, dass die Dinge ganz anders liefen.
Als man Sam dann in seinen Zwinger führte, sprach seine Körpersprache Bände. Denn der Vierbeiner war ja schon einmal genau dort und in dieser Situation gewesen.
Seinen Pflegern brach der Anblick der Fellnase das Herz. Nachdem sie bereits ein kurzes Video seiner Begrüßung gedreht hatten, filmten sie Sam zum Vergleich in seinem Zwinger - was für ein Unterschied!
Virales TikTok-Video zeigt Schicksal des Hundes
In dem Video, das unter anderem auf TikTok abrufbar ist, ist zunächst der fröhlich schwanzwedelnde Sam zu sehen, als er ins Tierheim kommt. In der zweiten Aufnahme liegt er zusammengekauert auf einer Pritsche im Zwinger. Sein Blick ist voller Angst.
Dieser Stimmungswechsel hat das TikTok-Publikum nicht kaltgelassen. Der Clip steht mittlerweile bei gut 200.000 Klicks. In der Kommentarspalte äußern sich viele betrübt über das Schicksal des Rüden.
Doch zum Glück hat Sam bereits sein Happy End erlebt. "Er hat nun glücklicherweise ein neues Zuhause bei seiner Adoptivfamilie gefunden, und wir freuen uns riesig für ihn", sagte der Sprecher dem US-Magazin.
"Seine neue Familie ist überglücklich mit ihm, und das zeigt, dass diese Adoption so verlaufen ist, wie sie verlaufen soll. Sam hat seine zweite Chance auf ein liebevolles Zuhause bekommen", fügte er stolz hinzu.
Titelfoto: TikTok/Screenshot/adoptionfirstnc