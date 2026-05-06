Geschlagen und verunsichert: Dackelmix Benji wagt Neuanfang – wer gibt ihm eine zweite Chance?

Hamburg - Er hat bereits viel durchgemacht, doch jetzt beginnt für Dackelmix Benji endlich ein neues Kapitel. Vor Kurzem hat der charmante Vierbeiner das Hamburger Franziskus-Tierheim bezogen. Doch seine Geschichte geht direkt unter die Haut.

Seit Ende April 2026 sitzt der Vierbeiner im Hamburger Franziskus-Tierheim und wartet auf ein neues Zuhause. © Franziskus-Tierheim Hamburg

In der Vergangenheit wurde Benji schlecht behandelt, sogar geschlagen. Kein Wunder also, dass er anfangs eher unterwürfig reagiert und noch vorsichtig ist. Doch wer ihn jetzt erlebt, merkt schnell: In diesem kleinen Kerl steckt so viel mehr!

Tag für Tag blüht der Zehnjährige weiter auf, begrüßt vertraute Menschen freudig und hat sogar begonnen, aktiv Streicheleinheiten einzufordern. Für den Vierbeiner ein Riesenschritt heißt es auf der Website des Tierheims.

Ganz besonders angetan hat es ihm sein orthopädisches Bettchen – sein persönlicher Wohlfühlort. Abends wühlt er sich zufrieden in seine Kuscheldecke und genießt dort sichtlich die Geborgenheit, die er so lange vermisst hat.

Für die Tierpfleger ist es jedes Mal aufs Neue rührend zu sehen, wie sehr Hunde trotz schlimmer Erfahrungen bereit sind, wieder Vertrauen zu fassen. Genau deshalb geben sie alles, um Benji zu zeigen: Jetzt wird alles gut.