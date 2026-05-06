Geschlagen und verunsichert: Dackelmix Benji wagt Neuanfang – wer gibt ihm eine zweite Chance?
Hamburg - Er hat bereits viel durchgemacht, doch jetzt beginnt für Dackelmix Benji endlich ein neues Kapitel. Vor Kurzem hat der charmante Vierbeiner das Hamburger Franziskus-Tierheim bezogen. Doch seine Geschichte geht direkt unter die Haut.
In der Vergangenheit wurde Benji schlecht behandelt, sogar geschlagen. Kein Wunder also, dass er anfangs eher unterwürfig reagiert und noch vorsichtig ist. Doch wer ihn jetzt erlebt, merkt schnell: In diesem kleinen Kerl steckt so viel mehr!
Tag für Tag blüht der Zehnjährige weiter auf, begrüßt vertraute Menschen freudig und hat sogar begonnen, aktiv Streicheleinheiten einzufordern. Für den Vierbeiner ein Riesenschritt heißt es auf der Website des Tierheims.
Ganz besonders angetan hat es ihm sein orthopädisches Bettchen – sein persönlicher Wohlfühlort. Abends wühlt er sich zufrieden in seine Kuscheldecke und genießt dort sichtlich die Geborgenheit, die er so lange vermisst hat.
Für die Tierpfleger ist es jedes Mal aufs Neue rührend zu sehen, wie sehr Hunde trotz schlimmer Erfahrungen bereit sind, wieder Vertrauen zu fassen. Genau deshalb geben sie alles, um Benji zu zeigen: Jetzt wird alles gut.
Dackelmix Benji sitzt im Hamburger Tierheim und sucht ein liebevolles Zuhause
Für sein zukünftiges Zuhause wünscht sich die Fellnase souveräne Menschen, die mit einem möglichen Dackel-Dickkopf umgehen können: liebevoll, aber konsequent. Menschen, die ihm Halt geben und gleichzeitig ganz viel Zuneigung schenken.
Aufgrund seiner kurzen Beinchen sollte sein neues Zuhause möglichst ebenerdig sein oder bequem mit einem Aufzug erreichbar. Gegen einen vorhandenen Ersthund hätte Benji nichts einzuwenden, nötig ist dieser aber nicht.
Kleine Spaziergänge liebt er schon jetzt sehr. Diese dürften ihm auch helfen, bald wieder seine Idealfigur zu erreichen, denn aktuell ist er noch etwas zu rund geraten.
Wer dem Charme dieses tapferen kleinen Kämpfers verfallen ist, sollte nicht zögern: Interessierte können während der Vermittlungszeiten persönlich im Tierheim vorbeikommen oder eine aussagekräftige E-Mail an [email protected] senden.
Titelfoto: Franziskus-Tierheim Hamburg