Hund bleibt täglich am selben Fenster stehen: Sein Grund geht so vielen ans Herz
Evanston (Illinois, USA) - Eigentlich wollen sie dort grundsätzlich raus. Doch Golden Retriever Harry aus Evanston in Illinois ist ein wenig anders: Er will unbedingt rein. Die Rede ist von dem Tierheim "Tails Together Co.", an dem der Rüde täglich bei seinen Spaziergängen vorbeischaut. Irgendwann ist das auch den Mitarbeitern aufgefallen, die ein Video davon gedreht haben, wie die Fellnase tagtäglich durchs Fenster schaut. Der Grund, warum Harry seine Augen immer wieder ins Tierheim lenkt, geht inzwischen so vielen Usern ans Herz.
Egal ob Facebook oder Instagram: Harry sammelt seit Ende April auf beiden Portalen Millionen Klicks ein. Denn er schmachtet durch das Fenster mehrere Katzen an, die dort frei herumlaufen dürfen.
In dem Video sind zahlreiche seiner Besuche zusammengeschnitten. In manchen Fällen muss ihn sein Frauchen regelrecht von der Scheibe wegziehen.
"Das ist Harry, er wohnt hier in der Gegend und wir sind zu einem seiner Lieblingsstopps auf seinem Spaziergang geworden", schreibt das Tierheim im Kommentar zum Video.
Diese herzerwärmenden Szenen bleiben nicht ohne Folgen. Denn viele User fordern in der Kommentarspalte eine gewisse Konsequenz.
Tails Together Co. reicht zweites Video nach
Das Tierheim solle den liebenswerten Golden Retriever hereinbitten - und ihm die Katzen vorstellen, wünschen sich nicht wenige. Inzwischen hat Tails Together Co. geliefert.
Anfang Mai veröffentlichte das Tierheim einen zweiten Clip, in dem der Wunsch der User und von Harry gleichermaßen erfüllt wird. Das Video zeigt den Vierbeiner erstmals in den Räumlichkeiten der Katzen.
Diese sind, zumindest teilweise, alles andere als begeistert von dem Besucher. Manch eine Samtpfote faucht sogar gereizt, als der Hund plötzlich nicht mehr hinter der Scheibe steht.
Nach diesem Besuch kommt das Tierheim aber nicht mehr aus dem Schwärmen heraus: "Wir lieben Harry über alles und freuen uns sehr, ihn und seine Familie in unserer Nachbarschaft zu haben - niemand wird überrascht sein, zu erfahren, dass seine Familie genauso liebenswert ist. Vielen Dank, Harry, dass du unsere neuen Katzen in der Central Street mit deinem strahlenden Lächeln willkommen geheißen hast!"
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/Tails Together Co.