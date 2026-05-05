05.05.2026 17:37 Hund bleibt täglich am selben Fenster stehen: Sein Grund geht so vielen ans Herz

Eigentlich wollen sie dort grundsätzlich raus. Doch Golden Retriever Harry aus Evanston in Illinois ist ein wenig anders: Er will unbedingt rein.

Von Christian Norm

Evanston (Illinois, USA) - Eigentlich wollen sie dort grundsätzlich raus. Doch Golden Retriever Harry aus Evanston in Illinois ist ein wenig anders: Er will unbedingt rein. Die Rede ist von dem Tierheim "Tails Together Co.", an dem der Rüde täglich bei seinen Spaziergängen vorbeischaut. Irgendwann ist das auch den Mitarbeitern aufgefallen, die ein Video davon gedreht haben, wie die Fellnase tagtäglich durchs Fenster schaut. Der Grund, warum Harry seine Augen immer wieder ins Tierheim lenkt, geht inzwischen so vielen Usern ans Herz.

Immer wieder bleibt Golden Retriever Harry an dieser Scheibe stehen. Was fasziniert ihn dahinter wohl so sehr? © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Tails Together Co. Egal ob Facebook oder Instagram: Harry sammelt seit Ende April auf beiden Portalen Millionen Klicks ein. Denn er schmachtet durch das Fenster mehrere Katzen an, die dort frei herumlaufen dürfen. In dem Video sind zahlreiche seiner Besuche zusammengeschnitten. In manchen Fällen muss ihn sein Frauchen regelrecht von der Scheibe wegziehen. "Das ist Harry, er wohnt hier in der Gegend und wir sind zu einem seiner Lieblingsstopps auf seinem Spaziergang geworden", schreibt das Tierheim im Kommentar zum Video. Hunde Hund hofft auf Happy End: Bekommt Pfundskerl Rudi noch eine Chance? Diese herzerwärmenden Szenen bleiben nicht ohne Folgen. Denn viele User fordern in der Kommentarspalte eine gewisse Konsequenz.

Tails Together Co. reicht zweites Video nach