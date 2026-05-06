Hündin Ceyla sucht Geborgenheit: Wann darf sie sich endlich zu Hause fühlen?
Berlin - Im Berliner Tierheim wartet seit Mitte Januar die sechsjährige Staffordshire-Terrier-Mix-Hündin Ceyla auf ein passendes Zuhause.
Die Hündin wurde aus Tierschutzgründen sichergestellt und sucht nun erfahrene Menschen, die ihr Sicherheit und klare Führung geben können.
Ceyla zeigt im Tierheim zwei Seiten: Bei ihren Bezugspersonen präsentiert sie sich als sehr anhänglich, liebevoll und stark menschenbezogen. Sie sucht aktiv die Nähe und orientiert sich eng an ihren vertrauten Menschen. Diese Bindung ist für sie besonders wichtig.
Fremden begegnet Ceyla zunächst mit Zurückhaltung und Skepsis, sie hält lieber Abstand. Um Vertrauen aufzubauen, braucht sie Zeit und eine ruhige, langsame Annäherung.
Im Alltag bringt sie bereits einige Grundlagen mit: Sie ist stubenrein, kennt das Tragen eines Maulkorbs und kann vermutlich auch für einige Stunden allein bleiben.
Auch im Umgang mit Artgenossen tut sich Ceyla derzeit schwer: Mit anderen Hunden kommt sie im Tierheim nicht gut zurecht, weshalb sie gerne in ihrem neuen Heim Einzelhündin wäre.
Hündin Ceyla aus dem Berliner Tierheim braucht klare Strukturen
Das Berliner Tierheim sucht für Ceyla ein ruhiges, kinderloses Zuhause bei rasseerfahrenen Haltern. Wichtig sind Menschen, die ihr klare Strukturen bieten, sie souverän führen und gleichzeitig ihre Grenzen respektieren.
Idealerweise lebt Ceyla künftig in einem Haushalt, in dem sie die alleinige Aufmerksamkeit genießen kann. Hat sie erst einmal Vertrauen gefasst, entwickelt sie sich zu einer äußerst loyalen und liebevollen Begleiterin.
Ceyla ist keine Hündin für jedermann, sondern für Menschen mit Erfahrung, Geduld und Verständnis für sensible Hunde. Wer sich darauf einlässt, bekommt eine treue Gefährtin mit großem Bindungswillen.
Interessierte können sich beim Berliner Tierheim melden – über das Anfrageformular oder telefonisch im Struppi-Haus unter 030 76888-156 (täglich von 13 bis 16 Uhr, außer samstags).
Titelfoto: Tierheim Berlin