Hündin Ceyla sucht Geborgenheit: Wann darf sie sich endlich zu Hause fühlen?

Berlin - Im Berliner Tierheim wartet seit Mitte Januar die sechsjährige Staffordshire-Terrier-Mix-Hündin Ceyla auf ein passendes Zuhause.

Staffordshire-Terrier-Mix Ceyla (6) sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Berlin

Die Hündin wurde aus Tierschutzgründen sichergestellt und sucht nun erfahrene Menschen, die ihr Sicherheit und klare Führung geben können.

Ceyla zeigt im Tierheim zwei Seiten: Bei ihren Bezugspersonen präsentiert sie sich als sehr anhänglich, liebevoll und stark menschenbezogen. Sie sucht aktiv die Nähe und orientiert sich eng an ihren vertrauten Menschen. Diese Bindung ist für sie besonders wichtig.

Fremden begegnet Ceyla zunächst mit Zurückhaltung und Skepsis, sie hält lieber Abstand. Um Vertrauen aufzubauen, braucht sie Zeit und eine ruhige, langsame Annäherung.

Im Alltag bringt sie bereits einige Grundlagen mit: Sie ist stubenrein, kennt das Tragen eines Maulkorbs und kann vermutlich auch für einige Stunden allein bleiben.

Auch im Umgang mit Artgenossen tut sich Ceyla derzeit schwer: Mit anderen Hunden kommt sie im Tierheim nicht gut zurecht, weshalb sie gerne in ihrem neuen Heim Einzelhündin wäre.