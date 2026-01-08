"Gib mir ein Zuhause": Spike muss harten Schlag verkraften, jetzt ist er im Tierheim überfordert
Bergheim - Im Tierheim in Bergheim bei Köln lebt inzwischen seit etwas mehr als einem Monat ein Dobermann-Mischling, der einen harten Schlag verkraften musste. Nun hofft der Hund, endlich ein neues Zuhause zu finden.
Der siebenjährige Rüde wurde von den Pflegern des Tierheims aufgenommen, da seine Besitzerin gesundheitliche Gründe gehabt habe und sich daher nicht mehr kümmern konnte.
"Wenn man in Spikes Augen schaut, kann man ganz viel lesen, allen voran die Bitte: 'Gib mir ein Zuhause, ich bin hier ziemlich einsam'", schreiben die Mitarbeiter aus Bergheim in ihrem Instagram-Beitrag, mit dem sie auf den Vierbeiner aufmerksam machen wollen.
Der Dobermann-Mischling sei ein sehr sanftmütiger Hund, der mit der neuen Situation im Tierheim ziemlich überfordert sei.
"Oft jammert er, wenn man sein Zimmer wieder verlässt – er möchte nicht allein sein", geben die Pfleger weiter preis.
Spike könne aber drei bis vier Stunden allein bleiben, wie das Tierheim von der ehemaligen Besitzerin erfahren habe.
Rüde Spike hat Probleme mit betrunkenen Menschen
Zudem sei der Rüde "sehr anhänglich und lieb, hat mit ihr im Bett geschlafen", führen die Pfleger weiter aus.
Spike höre auf die Kommandos "Sitz" und "Platz" und außerdem sei er leinenführig.
Ein Problem gebe es jedoch mit betrunkenen Menschen, denn diese möge er nicht. "Vielleicht hat er mit ihnen schlechte Erfahrungen gemacht", mutmaßen die Mitarbeiter des Tierheims in Bergheim.
Denn der siebenjährige Dobermann-Mischling komme ursprünglich wohl aus einem anderen Zuhause, in dem es ihm anscheinend nicht gut gegangen sei.
Daher hoffen die Pfleger, dass sie jetzt eine geeignete und schöne Heimat für den Vierbeiner finden.
Solltet Ihr ein Plätzchen für Spike freihaben, meldet euch gerne per E-Mail beim Tierheim Bergheim. Vorab könnt Ihr auch telefonisch unter 02271482412 oder über die Homepage Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Bergheim