"Gib mir ein Zuhause": Spike muss harten Schlag verkraften, jetzt ist er im Tierheim überfordert

Bergheim - Im Tierheim in Bergheim bei Köln lebt inzwischen seit etwas mehr als einem Monat ein Dobermann-Mischling, der einen harten Schlag verkraften musste. Nun hofft der Hund , endlich ein neues Zuhause zu finden.

Rüde Spike musste ins Tierheim, da seine Besitzerin sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr um ihn kümmern konnte. © Bildmontage: Tierheim Bergheim

Der siebenjährige Rüde wurde von den Pflegern des Tierheims aufgenommen, da seine Besitzerin gesundheitliche Gründe gehabt habe und sich daher nicht mehr kümmern konnte.

"Wenn man in Spikes Augen schaut, kann man ganz viel lesen, allen voran die Bitte: 'Gib mir ein Zuhause, ich bin hier ziemlich einsam'", schreiben die Mitarbeiter aus Bergheim in ihrem Instagram-Beitrag, mit dem sie auf den Vierbeiner aufmerksam machen wollen.

Der Dobermann-Mischling sei ein sehr sanftmütiger Hund, der mit der neuen Situation im Tierheim ziemlich überfordert sei.

"Oft jammert er, wenn man sein Zimmer wieder verlässt – er möchte nicht allein sein", geben die Pfleger weiter preis.

Spike könne aber drei bis vier Stunden allein bleiben, wie das Tierheim von der ehemaligen Besitzerin erfahren habe.