Sie hat ihren geliebten Menschen verloren, jetzt sucht Hunde-Omi Pauline ihr letztes Zuhause

Da sie sich zuletzt nur sehr wenig bewegen konnte, war Pauline in ihrer Mobilität sehr eingeschränkt. Doch das bessert sich mit jedem Spaziergang. © Tierschutzverein Gießen u.U. e.V.

Elf Jahre ist Pauline bereits alt und ihren Lebensabend hat sie sich bestimmt anders vorgestellt. Deshalb hoffen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Gießener Tierheims auch, dass sie bald ein neues Zuhause finden wird.

In diesem sollte es aber etwas ruhiger zugehen. Dennoch kann man mit Pauline noch so einiges unternehmen. Zunächst sah das allerdings etwas anders aus.

Denn in den letzten Wochen hat sie bei ihrem vorherigen Besitzer kaum noch Bewegung gehabt, kam so gut wie gar nicht mehr vor die Tür. Deshalb war sie laut dem Tierheim in ihrer Mobilität stark eingeschränkt.

Da sie aber jetzt von den Tierpflegern wieder mehr gefordert werde, bessere sich ihr Zustand täglich. Sie werde immer fitter und hätte nun auch wieder richtig viel Spaß an größeren und längeren Spaziergängen.

Darüber hinaus sei die Hündin sowohl gegenüber Menschen als auch gegenüber Artgenossen sehr aufgeschlossen, aber nicht aufdringlich.

Allerdings zeige sie zunächst sehr deutlich, wenn ihr etwas missfalle. Je länger sie sich aber an eine Bezugsperson gewöhnen könne, umso umgänglicher werde sie.