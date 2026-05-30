Zwei Hunde, ein Wunsch: Everest und Bolle wollen endlich raus aus dem Tierheim
Reichstädt (Sachsen) - Noch leben die Hunde Everest (3) und Bolle (15) im Tierheim Reichstädt - doch das soll sich schleunigst ändern!
Wie der Tierschutzverein Freital mitteilt, suchen die Harzer-Fuchs-Mix-Hündin Everest und der Boxer-Mix-Rüde Bolle sehnlich ein Zuhause.
Während die dreijährige Hündin sehr lebhaft ist und eine klare Führung durch aktive Menschen braucht, die sie fördern und fordern, ist Bolle hingegen ruhiger und hilft Everest beim Herunterkommen.
Gleichzeitig färbt die quirlige Art von Everest aber auch gelegentlich auf den Hunde-Senior ab, was ihm sehr guttut. Er genießt die gemeinsame Zeit mit ihr.
Für die Mitarbeiter des Tierheims wäre es daher ideal, wenn die beiden gemeinsam ein Zuhause finden, da sie sich perfekt ergänzen. Das Ganze sei jedoch kein Muss.
Beide Hunde können es kaum erwarten, das Tierheim zu verlassen
Bolle kann es kaum erwarten, ein ruhiges Zuhause bei Menschen zu finden, die ihn in seiner letzten Lebensphase begleiten - am liebsten gemeinsam mit seiner Hundefreundin Everest.
Ob Wohnung oder Haus mit Grundstück spielt bei der Vermittlung der beiden Hunde eher eine nebensächliche Rolle.
Weitere Informationen zu den beiden gibt es auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: tierheim-freital.de