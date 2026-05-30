30.05.2026 09:00 Hunde-Besitzerin liegt in den Wehen: Was sie durchs Fenster sieht, lässt nicht nur ihr Herz schmelzen

Während sie in den Wehen lag und durch die Krankenhausfenster auf eine leere Wiese blickte, hatte Hundebesitzerin Haley aus den USA einen Traum.

Von Christian Norm

Arlington Heights (Illinois, USA) - Während sie in den Wehen lag und durch die Krankenhausfenster auf eine leere Wiese blickte, hatte sie einen Traum: Haley aus Arlington Heights in Illinois stellte sich einfach vor, wie ihr geliebter Golden Retriever Lincoln dort herumtollte. Das beruhigte die Schwangere, die Mitte Mai erstmals Mutter werden sollte, ungemein. Doch was wenig später passierte, ließ nicht nur ihr Herz schmelzen, sondern noch so viele andere.

Golden Retriever Lincoln hatte seinen großen Auftritt, als Frauchen Haley in den Wehen lag. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/actionheightslifestyle Die junge Frau war mit ihrem Mann Rick in der Klinik, in die ihr Golden Retriever nicht durfte. Die werdende Mutter vermisste ihren Fellfreund sehr, hatte er sie doch die gesamte Schwangerschaft über so liebevoll begleitet. "Ich schrieb gerade Ricks Eltern eine Nachricht, um ihnen mitzuteilen, dass meine PDA gut verlaufen war", erzählte Haley diese Woche in einem Interview mit The Dodo. "Ich hatte ihnen ein Foto von der leeren Wiese geschickt und dazu geschrieben, dass ich mir vorstellte, wie Lincoln dort fröhlich herumtobt - und dass mich genau dieser Gedanke beruhigte", fügte sie hinzu. Hunde Er trägt seinen ständigen Begleiter überall mit sich: Malinois-Rüde Kong sucht ein Zuhause Was Haley zu diesem Zeitpunkt nicht ahnte: Ihr Schwiegervater machte sofort Nägel mit Köpfen. Als die US-Amerikanerin eine Weile später aus dem Fenster schaute, sah sie ihren geliebten Lincoln zusammen mit ihrem Schwiegervater wirklich auf der Wiese herumtoben. Das sollte allerdings nicht die einzige Überraschung bleiben.

Instagram-Video wird zum viralen Hit