Nach Adoption getrennt: Hunde-Geschwister treffen Monate später wieder aufeinander

Fort Lauderdale (Florida/USA) - Manchmal sorgt das Leben für eine Überraschung, die selbst Tierfreunde zum Staunen bringt. So erging es auch dem US -Amerikaner Zack Goldwasser aus Fort Lauderdale (Südflorida), als seine Adoptivhündin Aspen unerwartet ihren Bruder auf einer Spielwiese wieder traf.

Die Hundedame Aspen ist ein Mix aus Husky, Belgischem Schäferhund und Pitbull. © Fotomontage/TikTok/Screenshot/zackgoldwasser3

Die junge Mischlingsdame hatte keinen guten Start ins Leben. Gemeinsam mit ihrer Mutter sowie drei weiteren Geschwistern wurde Aspen auf einem verlassenen Grundstück in Florida entdeckt und in einer Auffangstation aufgenommen.

Bereits wenige Tage nach ihrem Fund wurden die Fellnasen zur Adoption freigeben. Es dauerte nicht lang, bis die Vierbeiner ein neues Zuhause gefunden hatten. Infolgedessen verloren die Tiere jedoch jeglichen Kontakt zueinander, erklärte Zack in einem TikTok-Video.

Dass sich das jemals ändern würde, damit hätte weder die Mischlingsdame noch ihr Halter gerechnet. Als eine Freundin des Hundebesitzers eines Tages in einem Park unterwegs war, fielen ihr verblüffende Ähnlichkeiten zwischen der Hündin und einem anderen Vierbeiner auf.

"Sie erkannte immer mehr Ähnlichkeiten zwischen Aspen und dem anderen Welpen", berichtete der US-Amerikaner. Zacks Bekanntschaft nutze die Gelegenheit, um mit dem Besitzer des fremden Hundes ins Gespräch zu kommen.

Als der Halter erwähnte, dass seine Fellnase im Tierheim den Namen "Tequila" bekommen hatte, stand für die Freundin fest: Es musste sich um Aspens Bruder handeln.