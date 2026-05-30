Nach Adoption getrennt: Hunde-Geschwister treffen Monate später wieder aufeinander
Fort Lauderdale (Florida/USA) - Manchmal sorgt das Leben für eine Überraschung, die selbst Tierfreunde zum Staunen bringt. So erging es auch dem US-Amerikaner Zack Goldwasser aus Fort Lauderdale (Südflorida), als seine Adoptivhündin Aspen unerwartet ihren Bruder auf einer Spielwiese wieder traf.
Die junge Mischlingsdame hatte keinen guten Start ins Leben. Gemeinsam mit ihrer Mutter sowie drei weiteren Geschwistern wurde Aspen auf einem verlassenen Grundstück in Florida entdeckt und in einer Auffangstation aufgenommen.
Bereits wenige Tage nach ihrem Fund wurden die Fellnasen zur Adoption freigeben. Es dauerte nicht lang, bis die Vierbeiner ein neues Zuhause gefunden hatten. Infolgedessen verloren die Tiere jedoch jeglichen Kontakt zueinander, erklärte Zack in einem TikTok-Video.
Dass sich das jemals ändern würde, damit hätte weder die Mischlingsdame noch ihr Halter gerechnet. Als eine Freundin des Hundebesitzers eines Tages in einem Park unterwegs war, fielen ihr verblüffende Ähnlichkeiten zwischen der Hündin und einem anderen Vierbeiner auf.
"Sie erkannte immer mehr Ähnlichkeiten zwischen Aspen und dem anderen Welpen", berichtete der US-Amerikaner. Zacks Bekanntschaft nutze die Gelegenheit, um mit dem Besitzer des fremden Hundes ins Gespräch zu kommen.
Als der Halter erwähnte, dass seine Fellnase im Tierheim den Namen "Tequila" bekommen hatte, stand für die Freundin fest: Es musste sich um Aspens Bruder handeln.
Freudiges Wiedersehen: Hundebesitzer können ihren Augen kaum trauen
Daraufhin nahmen die Hundebesitzer Kontakt miteinander auf und vereinbarten ein Treffen in dem besagten Park. Dabei hatten beide Männer die Hoffnung, den Vierbeinern eine ganz besondere Begegnung zu ermöglichen.
Bereits wenige Sekunden, nachdem die Fellnasen aufeinandergetroffen waren, zeigte sich eine gewisse Vertrautheit zwischen den Geschwistern.
"Die Hunde liebten es, zusammen zu sein", berichtete Zack in der Videoaufnahme. Ab Sekunde eins sei direkt eine Verbindung zwischen den Fellnasen spürbar gewesen.
"Sie spielten mehr miteinander als mit den anderen Hunden und suchten immer wieder die Nähe des jeweils anderen", fügte er hinzu.
Das emotionale Wiedersehen sorgte vor allem auf Social Media für ordentlich Aufsehen. Über 50.000 Plattform-Nutzern gefiel der Clip von Aspen und ihrem gleichaltrigen Bruder Tequila.
"Ich hoffe, die beiden sehen sich nun öfter und können miteinander Zeit verbringen", kommentierte eine Nutzerin unter dem TikTok-Beitrag.
Titelfoto: Fotomontage/TikTok/Screenshot/zackgoldwasser3