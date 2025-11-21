Glaukom beim Hund: Diese Rassen sind besonders oft betroffen

München - Das im Volksmund als "grüner Star" bekannte Glaukom ist bei bestimmten Hunderassen weitverbreitet und sorgt für irreparable Schäden.

Medikamente können bei betroffenen Hunden den Augeninnendruck senken. (Symbolfoto) © Tsuguliev/123RF

Die Erkrankung sorgt bei Hunden wie auch beim Menschen dafür, dass der Innendruck im Auge ansteigt. Dadurch können im Verlauf Netzhaut und Sehnerv zerstört werden, was zur Erblindung führt.

Um Schmerzen zu lindern, kann letztlich die Entfernung der Augen notwendig sein. Der Sibirische Husky ist häufig von der Erkrankung betroffen. Auch anderen Hunderassen wie Cocker Spaniel, Basset und Chihuahua kämpfen vermehrt mit grünem Star.

Eine frühzeitige Behandlung ist für das Wohlbefinden der Vierbeiner entscheidend. Halter sollten ihr Haustier im Verdachtsfall deshalb zeitnah von einem Tierarzt untersuchen lassen.

Schlagen konservative Maßnahmen mit Medikamenten nicht mehr an, hilft nur noch ein chirurgischer Eingriff. Im Münchner Tierheim musste Husky Leo aus genau diesem Grund bereits ein Auge entfernt werden.