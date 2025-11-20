Frau hängt Bilder von Golden Retriever auf: Als der Hund sie bemerkt, fließen Tränen

Montana (USA) - Eine Frau aus den USA war ganz aufgeregt, als sie ihrem Vierbeiner die neue Dekoration in der Wohnung präsentieren konnte. Die Reaktion ihres Haustieres deutete die Hundehalterin aber offenbar völlig falsch.

Vierbeiner "Dexter" staunte nicht schlecht, als er Bilder von sich an der Badezimmer-Wand entdeckte. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/hannah_banana_mt

Hannah aus dem US-Bundesstaat Montana hatte zuvor zuckersüße Bilder von ihrem Golden Retriever geschossen, der auf den Fotos unter anderem eine große Seifenblase auf der Schnauze balanciert.

Die Blondine hängte vier hübsch eingerahmte Exemplare der entstandenen Fotos an die Wand neben ihre Dusche.

Als sie Hund Dexter ihr "Werk" präsentierte, staunte der Vierbeiner gar nicht schlecht.

In einem TikTok-Video sieht man, wie der Golden Retriever vor der Wand Platz nimmt und die Bilder zunächst eingehend studiert. Anschließend setzt sich der Vierbeiner sogar auf seine Hinterläufe und hechelt die Fotos aufgeregt an.

Frauchen Hannah muss bei dieser überschwänglichen Reaktion von Dexter tränenreich lachen und meint in ihrem Beitrag: "Ich glaube, er findet es toll, die Hauptrolle zu spielen …"