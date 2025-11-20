Frau hängt Bilder von Golden Retriever auf: Als der Hund sie bemerkt, fließen Tränen
Montana (USA) - Eine Frau aus den USA war ganz aufgeregt, als sie ihrem Vierbeiner die neue Dekoration in der Wohnung präsentieren konnte. Die Reaktion ihres Haustieres deutete die Hundehalterin aber offenbar völlig falsch.
Hannah aus dem US-Bundesstaat Montana hatte zuvor zuckersüße Bilder von ihrem Golden Retriever geschossen, der auf den Fotos unter anderem eine große Seifenblase auf der Schnauze balanciert.
Die Blondine hängte vier hübsch eingerahmte Exemplare der entstandenen Fotos an die Wand neben ihre Dusche.
Als sie Hund Dexter ihr "Werk" präsentierte, staunte der Vierbeiner gar nicht schlecht.
In einem TikTok-Video sieht man, wie der Golden Retriever vor der Wand Platz nimmt und die Bilder zunächst eingehend studiert. Anschließend setzt sich der Vierbeiner sogar auf seine Hinterläufe und hechelt die Fotos aufgeregt an.
Frauchen Hannah muss bei dieser überschwänglichen Reaktion von Dexter tränenreich lachen und meint in ihrem Beitrag: "Ich glaube, er findet es toll, die Hauptrolle zu spielen …"
Hunde erkennen sich selbst auf Bildern nicht wieder
Sollte dies wirklich der Fall sein, müsste sich der Hund allerdings auf den Bildern selbst erkannt haben - und dies ist ziemlich unwahrscheinlich.
Laut "rundum.dog" können Hunde sich nicht selbst auf Bildern oder im Spiegel erkennen. Das liegt vor allem daran, dass sie sich primär über den Geruch orientieren und das Spiegelbild keinen Geruch hat.
Dexter wird höchstwahrscheinlich annehmen, dass auf den Bildern ein anderer Golden Retriever zu sehen ist.
Den Zuschauern ist dieser Fakt aber ziemlich egal: Mit mehr als 4,5 Millionen Klicks ging Hannahs Clip auf TikTok und auch Instagram viral. "Ach, wie süß und stolz er auf sich ist, einfach zu niedlich 😍", schreibt eine Userin.
Auch für Hundehalterin Hannah, die ihren Golden Retriever als ihr eigenes Kind ansieht, wird die eher ernüchternde Wahrheit wenig an der süßen Erinnerung ändern, die sie dank der Bilderwand und dem Reaktionsvideo von Dexter nun geschaffen hat.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/hannah_banana_mt