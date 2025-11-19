Dackel verbringt den besten Tag seines Lebens - bis zu diesem einen Moment
Boston/Cape Cod (USA) - Dieser Vierbeiner fühlt sich von seinem Frauchen vermutlich richtig hintergangen: Dackel Roswell verbrachte einen wunderschönen Tag am Strand, nichts konnte die gute Laune trüben. Doch dann tat seine Halterin etwas - in seinen Augen - ganz grausames.
Erst himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt: Das beschreibt Dackel Roswell wohl am allerbesten. Er hat eigentlich ein wunderschönes Leben, lebt mit Megan Robicheau (33) an der Küste des US-Bundesstaats Massachusetts.
Der Strand ist der liebste Ort der Fellnase - Roswell würde wohl den ganzen Tag am Strand toben, wenn er könnte. Wie ein Video auf dem von Megan betriebenen TikTok-Kanal "roswell_weenie" zeigt, fühlt er sich dort pudelwohl, buddelt im Sand und hat einfach nur Spaß.
"Wenn dein Hund glaubt, den besten Tag seines Lebens zu haben", heißt es in dem Clip, der mit dem weltweit bekannten Party-Hit "YMCA" unterlegt ist, vielsagend.
Doch schon im nächsten Moment erlebt der Vierbeiner seinen wahr gewordenen Albtraum - die Bildunterschrift lautet nicht umsonst: "Auch die schönsten Tage gehen einmal zu Ende."
Zwei Hände halten den buchstäblich begossenen Pudel ... äh, Dackel ... über eine Badewanne. Roswell macht ein Gesicht, als wäre jemand gestorben, dazu läuft Trauermusik. Er sieht tatsächlich so aus, als müsste er großes Leid ertragen.
Frechheit: Frauchen holt Dackel vom Strand weg, um ihn zu baden
Na ja, fast. Vielmehr mag der Dackel wohl einfach das Baden in der Badewanne nicht besonders. Hier geht es nämlich weniger um Spaß, sondern darum, den ganzen Dreck aus seinem Fell zu bekommen. Wie man übrigens auch in der Wanne sieht.
Und dafür holt sein Frauchen ihn extra vom Strand weg - eine Frechheit. Dabei geht Megan fast jeden Tag mit ihrem Liebling zu dem Ort, den er so abgöttisch liebt.
Dem Nachrichtenportal Newsweek erklärte sie zur Entstehung des Clips: "Ich habe gesehen, wie eine andere Person ihren Hund zu diesem Sound gepostet hat, und wusste, dass ich die perfekten Videoclips hatte, die großartig passen würden - vom reinen Glück am Strand bis zur Traurigkeit, die ein Bad ist."
Das Video ist bei TikTok ein Klick-Hit, sammelte in nur wenigen Tagen rund 5,9 Millionen Aufrufe und Hunderttausende Likes.
Sicher sieht auch Roswell irgendwann ein, dass man kleine Opfer wie eine gründliche Wäsche bringen muss, wenn man ein kleiner Star sein will.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/roswell_weenie, Screenshot/Instagram/roswell_weenie