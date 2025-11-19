Dackel verbringt den besten Tag seines Lebens - bis zu diesem einen Moment

Boston/Cape Cod (USA) - Dieser Vierbeiner fühlt sich von seinem Frauchen vermutlich richtig hintergangen: Dackel Roswell verbrachte einen wunderschönen Tag am Strand, nichts konnte die gute Laune trüben. Doch dann tat seine Halterin etwas - in seinen Augen - ganz grausames.

Dackel Roswell kann fröhlich, aber auch tieftraurig. Und das nur, weil er in die Badewanne musste. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/roswell_weenie

Erst himmelhoch jauchzend, dann zu Tode betrübt: Das beschreibt Dackel Roswell wohl am allerbesten. Er hat eigentlich ein wunderschönes Leben, lebt mit Megan Robicheau (33) an der Küste des US-Bundesstaats Massachusetts.

Der Strand ist der liebste Ort der Fellnase - Roswell würde wohl den ganzen Tag am Strand toben, wenn er könnte. Wie ein Video auf dem von Megan betriebenen TikTok-Kanal "roswell_weenie" zeigt, fühlt er sich dort pudelwohl, buddelt im Sand und hat einfach nur Spaß.

"Wenn dein Hund glaubt, den besten Tag seines Lebens zu haben", heißt es in dem Clip, der mit dem weltweit bekannten Party-Hit "YMCA" unterlegt ist, vielsagend.

Doch schon im nächsten Moment erlebt der Vierbeiner seinen wahr gewordenen Albtraum - die Bildunterschrift lautet nicht umsonst: "Auch die schönsten Tage gehen einmal zu Ende."

Zwei Hände halten den buchstäblich begossenen Pudel ... äh, Dackel ... über eine Badewanne. Roswell macht ein Gesicht, als wäre jemand gestorben, dazu läuft Trauermusik. Er sieht tatsächlich so aus, als müsste er großes Leid ertragen.