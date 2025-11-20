Pfoten, die nach Liebe suchen: Junge Welpen und langjährige Bewohner suchen ein Zuhause

Freital (Sachsen) - Im Tierheim Freital warten acht wenige Wochen alte Samojede-Husky-Mixwelpen auf ein neues Zuhause. Doch nicht nur die kleinen Neulinge suchen ein Zuhause: Auch die langjährigen Bewohner hoffen auf liebevolle Besitzer.

Mit ihren strahlend blauen Augen verzaubern die süßen Samojede-Husky-Mixwelpen jeden, der ihnen begegnet. © Bildmontage: Instagram/Screenshot/tierschutzverein_freital

Wie der Tierschutzverein Freital auf Facebook berichtet, wurden die vier Mädels und vier Jungs am 22. September geboren und sind nun bereit, in ihre neuen Familien zu ziehen.

Die Samojede-Husky-Mixwelpen zeichnen sich durch ihre liebevolle, intelligente und aktive Art aus.

Sie sind treu, besonders menschenbezogen und sprühen vor Energie. Mit viel Neugier erkunden sie ihre Umgebung, bringen jede Menge Lebensfreude mit und verzaubern mit ihren strahlend blauen Augen jeden, der ihnen begegnet.

Aktuell suchen noch vier der kleinen Fellnasen ein liebevolles Zuhause. Wer Interesse hat, kann sich direkt beim Tierheim unter der Telefonnummer 0351 6413222 melden.



Die kleinen Welpen können es kaum erwarten, endlich ihre eigene Familie zu finden.