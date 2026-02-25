Golden Retriever begegnet kleinen Küken: So erstaunlich ist seine Reaktion

USA - Golden Retriever Honey hatte nicht die beste Impulskontrolle und musste insbesondere den Umgang mit kleinen Tieren erst erlernen. Umso erstaunlicher war sein Verhalten, als er auf ein paar Küken traf.

"Das ist das Niedlichste, was ich je gesehen habe", kommentierte ein Zuschauer. © TikTok/honey.the.lovely

Auf dem TikTok-Kanal "honey.the.lovely" teilte die Besitzerin des Hundes einige bezaubernde Videos, die zeigen sollen, wie sich Honeys Sozialverhalten allmählich weiterentwickelt.

In einem viralen Clip begegnet der Vierbeiner einigen Küken, die selbstbewusst über den Boden watscheln - und manchmal direkt über Honeys Pfoten laufen.

Zwar zeigt der Hund Interesse an den kleinen Tieren, verhält sich ansonsten aber sehr sensibel und zurückhaltend.

Tausende Zuschauer konnten von der süßen Tierbegegnung kaum genug bekommen und zeigten sich von Honeys einfühlsamer Art beeindruckt.

Wie sein Frauchen gegenüber Newsweek berichtete, hatte Honey früher kein Gespür für die Verletzlichkeit von kleinen Tieren, reagierte oft wild und aufbrausend. Erst mit der Zeit und dank einigen Verhaltensübungen verbesserte sich seine Empathie.