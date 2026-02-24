Hund irrt einsam und allein durch Straßen: Was dann passiert, bricht so viele Herzen

Irvine (USA) - Dieser kleine Streuner lief bereits seit Tagen einsam und verlassen durch die Straßen Kaliforniens, als plötzlich etwas Schreckliches passierte.

Der kleine Hund wurde bei dem Unfall schwer verletzt. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Wie Tierretterin Suzette Hall auf Instagram berichtete, wurde der Hund von einem Auto angefahren.

Glücklicherweise wurden gleich mehrere Menschen Zeugen des tragischen Unfalls und eilten dem Tier zu Hilfe. Und trotz all der Aufregung, dachte der Vierbeiner nicht einmal daran, wegzulaufen.

"Er knurrte nicht einmal. Er versuchte nicht, sich aus dem Staub zu machen. Er lag einfach nur da. Dieser süße, kleine Junge. Schockiert und verletzt." Ganz so, als würde er wissen, dass alle gekommen waren, um ihm zu helfen.



Als Hall von dem Schicksal des Tieres erfuhr, machte sie sich sofort auf den Weg. Kurz darauf hielt sie den kleinen Racker auch schon in den Armen und brachte ihn zum Tierarzt ihres Vertrauens.

"Dort wird er aktuell untersucht", erklärte sie ihren Followern weiter. "Wir wissen bisher noch nicht, wie schlimm seine Verletzungen wirklich sind, aber eine Sache ist klar: Er muss sofort behandelt werden!"



Der Unfall sei wirklich schlimm gewesen, die Folgen werden dem Hund noch lange zu schaffen machen.