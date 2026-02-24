Hund irrt einsam und allein durch Straßen: Was dann passiert, bricht so viele Herzen
Irvine (USA) - Dieser kleine Streuner lief bereits seit Tagen einsam und verlassen durch die Straßen Kaliforniens, als plötzlich etwas Schreckliches passierte.
Wie Tierretterin Suzette Hall auf Instagram berichtete, wurde der Hund von einem Auto angefahren.
Glücklicherweise wurden gleich mehrere Menschen Zeugen des tragischen Unfalls und eilten dem Tier zu Hilfe. Und trotz all der Aufregung, dachte der Vierbeiner nicht einmal daran, wegzulaufen.
"Er knurrte nicht einmal. Er versuchte nicht, sich aus dem Staub zu machen. Er lag einfach nur da. Dieser süße, kleine Junge. Schockiert und verletzt." Ganz so, als würde er wissen, dass alle gekommen waren, um ihm zu helfen.
Als Hall von dem Schicksal des Tieres erfuhr, machte sie sich sofort auf den Weg. Kurz darauf hielt sie den kleinen Racker auch schon in den Armen und brachte ihn zum Tierarzt ihres Vertrauens.
"Dort wird er aktuell untersucht", erklärte sie ihren Followern weiter. "Wir wissen bisher noch nicht, wie schlimm seine Verletzungen wirklich sind, aber eine Sache ist klar: Er muss sofort behandelt werden!"
Der Unfall sei wirklich schlimm gewesen, die Folgen werden dem Hund noch lange zu schaffen machen.
Auf Instagram teilte Suzette Hall das traurige Hunde-Schicksal
Hund bekommt ganz besonderen Namen
"Ich habe ihn Banjo genannt", fügte Hall hinzu. Wie das Instrument. "Denn inmitten all des Chaos, da ist etwas sanftes an ihm. Etwas warmes. Etwas, was es wert ist, das man dafür kämpft."
Und so will die Tierschützerin auch genau das tun: Um ihren Schützling kämpfen.
Und dafür benötigt sie nun finanzielle Hilfe. "Wir brauchen Spenden, um ihm jede Chance zu ermöglichen, die er verdient", erklärte sie weiter und teilte dazu ihren PayPal-Account.
"Er hat es nicht verdient, angefahren zu werden. Er hat es nicht verdient, in einem solchen Moment allein zu sein. Aber jetzt ist er nicht mehr allein."
Titelfoto: Instagram/Screenshot/logans_legacy29