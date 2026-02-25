Fellnase sucht neues Zuhause: Warum Husky-Mix Shila endlich ankommen will

Husky-Labrador-Mix Shila wartet schon lange auf ihr Zuhause. Wer ihr Zeit gibt, wird mit großer Liebe belohnt.

Von Laura Voigt

Berlin - Shila wartet schon seit Monaten auf ihr Traumzuhause. Die besondere Hündin braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen – doch wer Geduld und Liebe mitbringt, wird mit einem treuen Herz voller Zuneigung belohnt.

Der Husky-Labrador-Mix ist seit Ende Dezember 2024 im Berliner Tierheim.
Der Husky-Labrador-Mix ist seit Ende Dezember 2024 im Berliner Tierheim.  © Tierheim Berlin

Durch einen Todesfall verlor der Husky-Labrador-Mix ihr Zuhause. Jetzt ist sie vorsichtig, Fremden gegenüber erst mal skeptisch und braucht Zeit, um wieder Vertrauen zu fassen.

Doch mit Leckerlis lässt sich die achtjährige Hündin schnell überzeugen, denn sie ist extrem futtermotiviert und lernwillig. Schritt für Schritt wird aus Angst wieder Mut und vielleicht am Ende ein neues Für-immer-Zuhause.

Ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die ihre Körpersprache verstehen und ihr nichts aufzwingen, wäre perfekt für Shila.

Hund irrt einsam und allein durch Straßen: Was dann passiert, bricht so viele Herzen
Hunde Hund irrt einsam und allein durch Straßen: Was dann passiert, bricht so viele Herzen

Am wohlsten würde sie sich an einem ruhigen Ort am Stadtrand oder auf dem Land fühlen – am besten mit Garten zum Durchatmen. Kinder? Lieber nicht, denn zu viel Trubel setzt ihr zu.

Wer gibt Shila die Zeit, die sie braucht?

Shila (8) sucht ein hundeerfahrenes Zuhause.
Shila (8) sucht ein hundeerfahrenes Zuhause.  © Tierheim Berlin

Ob sie schon alleinbleiben kann, ist noch offen. Doch die Tierpfleger sind zuversichtlich: Mit Geduld, Unterstützung und ganz viel Herz kann sie das lernen.

Entscheidend ist ein liebevoller Rahmen, in dem sie sich sicher fühlt – ohne Druck, dafür mit Verständnis.

Bist du bereit für ein richtiges Kennenlernen? Dann bringe Zeit, Geduld und ein großes Herz mit. Sie ist keine Hündin für Schnellschüsse – doch wer ihr Vertrauen gewinnt, bekommt eine treue Seele fürs Leben.

Mann und Frau gebissen: Betrunkenem Hundehalter wird sein Tier weggenommen
Hunde Mann und Frau gebissen: Betrunkenem Hundehalter wird sein Tier weggenommen

Du willst der Fellnase eine zweite Chance schenken? Dann melde dich über das Anfrageformular auf der Webseite des Berliner Tierheims.

Shila würde sich so freuen, wenn sie Glück mit einem neuen Zuhause hätte.

Titelfoto: Tierheim Berlin

Mehr zum Thema Hunde: