Fellnase sucht neues Zuhause: Warum Husky-Mix Shila endlich ankommen will

Berlin - Shila wartet schon seit Monaten auf ihr Traumzuhause. Die besondere Hündin braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen – doch wer Geduld und Liebe mitbringt, wird mit einem treuen Herz voller Zuneigung belohnt.

Der Husky-Labrador-Mix ist seit Ende Dezember 2024 im Berliner Tierheim. © Tierheim Berlin

Durch einen Todesfall verlor der Husky-Labrador-Mix ihr Zuhause. Jetzt ist sie vorsichtig, Fremden gegenüber erst mal skeptisch und braucht Zeit, um wieder Vertrauen zu fassen.

Doch mit Leckerlis lässt sich die achtjährige Hündin schnell überzeugen, denn sie ist extrem futtermotiviert und lernwillig. Schritt für Schritt wird aus Angst wieder Mut und vielleicht am Ende ein neues Für-immer-Zuhause.

Ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die ihre Körpersprache verstehen und ihr nichts aufzwingen, wäre perfekt für Shila.

Am wohlsten würde sie sich an einem ruhigen Ort am Stadtrand oder auf dem Land fühlen – am besten mit Garten zum Durchatmen. Kinder? Lieber nicht, denn zu viel Trubel setzt ihr zu.