Fellnase sucht neues Zuhause: Warum Husky-Mix Shila endlich ankommen will
Berlin - Shila wartet schon seit Monaten auf ihr Traumzuhause. Die besondere Hündin braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen – doch wer Geduld und Liebe mitbringt, wird mit einem treuen Herz voller Zuneigung belohnt.
Durch einen Todesfall verlor der Husky-Labrador-Mix ihr Zuhause. Jetzt ist sie vorsichtig, Fremden gegenüber erst mal skeptisch und braucht Zeit, um wieder Vertrauen zu fassen.
Doch mit Leckerlis lässt sich die achtjährige Hündin schnell überzeugen, denn sie ist extrem futtermotiviert und lernwillig. Schritt für Schritt wird aus Angst wieder Mut und vielleicht am Ende ein neues Für-immer-Zuhause.
Ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen, die ihre Körpersprache verstehen und ihr nichts aufzwingen, wäre perfekt für Shila.
Am wohlsten würde sie sich an einem ruhigen Ort am Stadtrand oder auf dem Land fühlen – am besten mit Garten zum Durchatmen. Kinder? Lieber nicht, denn zu viel Trubel setzt ihr zu.
Wer gibt Shila die Zeit, die sie braucht?
Ob sie schon alleinbleiben kann, ist noch offen. Doch die Tierpfleger sind zuversichtlich: Mit Geduld, Unterstützung und ganz viel Herz kann sie das lernen.
Entscheidend ist ein liebevoller Rahmen, in dem sie sich sicher fühlt – ohne Druck, dafür mit Verständnis.
Bist du bereit für ein richtiges Kennenlernen? Dann bringe Zeit, Geduld und ein großes Herz mit. Sie ist keine Hündin für Schnellschüsse – doch wer ihr Vertrauen gewinnt, bekommt eine treue Seele fürs Leben.
Du willst der Fellnase eine zweite Chance schenken? Dann melde dich über das Anfrageformular auf der Webseite des Berliner Tierheims.
Shila würde sich so freuen, wenn sie Glück mit einem neuen Zuhause hätte.
Titelfoto: Tierheim Berlin