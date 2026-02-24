Mann und Frau gebissen: Betrunkenem Hundehalter wird sein Tier weggenommen
Jena - In Jena hat am Montagnachmittag ein Hund zwei Menschen angegriffen und verletzt.
Der Vierbeiner hatte aus bislang noch ungeklärten Gründen eine Frau und einen Mann im Ortsteil Lobeda gebissen, teilte die Polizei am Dienstag mit.
Die 30-Jährige sowie der 39-Jährige mussten anschließend ärztlich versorgt werden. Den Angaben nach waren die Opfer und der 28-jährige Hundebesitzer zum Zeitpunkt der Bissattacke stark betrunken gewesen. Der Besitzer des Tieres soll satte 2,13 Promille intus gehabt haben, erklärten die Beamten.
Wegen seines hohen Alkoholwertes und der damit verbundenen Untauglichkeit zum Führen eines Hundes wurde ihm durch das Ordnungsamt der Stadt Jena der Hund vorerst entzogen. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Körperverletzung.
Titelfoto: 123rf/nataliagarmasheva