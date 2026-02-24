Mann und Frau gebissen: Betrunkenem Hundehalter wird sein Tier weggenommen

Jena - In Jena hat am Montagnachmittag ein Hund zwei Menschen angegriffen und verletzt.

Der Hund wurde dem Halter (28) entzogen. (Symbolfoto) © 123rf/nataliagarmasheva

Der Vierbeiner hatte aus bislang noch ungeklärten Gründen eine Frau und einen Mann im Ortsteil Lobeda gebissen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die 30-Jährige sowie der 39-Jährige mussten anschließend ärztlich versorgt werden. Den Angaben nach waren die Opfer und der 28-jährige Hundebesitzer zum Zeitpunkt der Bissattacke stark betrunken gewesen. Der Besitzer des Tieres soll satte 2,13 Promille intus gehabt haben, erklärten die Beamten.