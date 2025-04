Golden Retriever begeistert Baby mit seinem treuen Blick: Doch seine wahren Absichten sorgen für Gelächter

Melbourne (Australien) - Das muss Liebe sein! So wie Golden Retriever Mustard das Schinken-Käse-Brötchen von Baby Mackenzie anstarrt, scheint es endgültig um ihn geschehen. Der Hund aus Melbourne kann die Augen nicht mehr von seinem Objekt der Begierde lassen. Selbst die Kleine scheint irgendwann zu merken, dass er nicht ihretwegen so treu da bleibt. Dennoch lässt das entsprechende Video reihenweise Herzen hüpfen.

Letzten Endes teilen sich Hund und Baby das Essen. © Collage: Screenshots/TikTok/@goldenbabbie

Mustard gibt seinen Gefühlen nach und knabbert doch ein kleines Stück von der "verbotenen Frucht". Daraufhin greift Mackenzies Mama ein. Sie ermahnt ihre Tochter, das Brötchen nun nicht mehr in den Mund zu nehmen.

In der Zwischenzeit taucht Mustards Artgenossin Honey auf. Frei nach dem Motto: "Ein Golden Retriever kommt selten allein", bettelt auch sie um das restliche Brötchen.

Währenddessen macht Mackenzie ebenfalls nicht mehr das, was sie soll, sondern mümmelt wieder an dem Teig herum. So inkonsequent ist ihre Mutter am Ende auch: Statt einzugreifen, filmt die Australierin lieber weiter.

Zumindest das zahlt sich unterm Strich aus: Mehr als 230.000 Klicks und jede Menge Herzchen-Emojis in der Kommentarspalte sind inzwischen zusammengekommen.