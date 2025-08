Golden Retriever bekommt neues Spielzeug: Als er diese Funktion entdeckt, dreht er durch

Was der Vierbeiner jedoch nicht ahnte: Dieses Spielzeug hat ein ganz besonderes Feature - und das gefiel dem Hund so ganz und gar nicht.

Ein Lichtblick für Golden Retriever Zebby: sein neuer Bademantel. © TikTok/Screenshot/zebbythegolden

Zebbys Frauchen kam aus dem Lachen gar nicht mehr heraus, während der Goldie nicht wusste, wohin mit sich. Immer wieder sprangt er empört auf, bevor er wieder zu bellen begann.

"Ich dachte, ihm würde das Spielzeug gefallen", schrieb seine Besitzerin schließlich unter der Clip, der innerhalb kürzester Zeit bereits mehr als 590.000 Mal angeklickt wurde. "Ich schätze, ich kann jetzt wohl sagen, dass das nicht der Fall war."

Glücklicherweise wussten seine Lieblingsmenschen daraufhin sofort, was zu tun war. Kurzerhand machten sie sich auf und besorgten dem Hund etwas, was seine Laune wieder in die Höhe trieb: einen Bademantel in Dinosaurier-Form. Und in den hat sich die Fellnase seither schockverliebt.

Es scheint, als wären die Wogen in Zebbys vier Wänden bereits wieder geglättet.