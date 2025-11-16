Golden Retriever beobachtet Schnee: Was dann passiert, lässt reihenweise Herzen schmelzen
Chicago (Illinois/USA) - Was Deutschland noch bevorsteht, hat Chicago bereits hinter sich: den ersten Schnee. Vor wenigen Tagen freute sich darüber einer ganz besonders: Golden Retriever Burrow. In einem viralen TikTok-Video lässt der Hund seit Mitte der Woche reihenweise Herzen schmelzen.
Ja, genau, der ist es. Genau für solche Situationen wurde der Hundeblick von den Fellnasen "erfunden". Golden Retriever Burrow weiß ihn inzwischen sehr gezielt einzusetzen.
In dem entsprechenden TikTok-Video schaut der Vierbeiner zunächst aus dem Fenster. Leise rieselt der Schnee an ihm vorbei. Dann schaut er zurück zu seinem Frauchen Tristan Guenther.
In einem Untertitel verrät diese, dass sie gerade erst für eine Stunde mit ihrem Hund draußen gewesen sei. "Burrow bettelt mich an, wieder mit ihm rauszugehen", schreibt die TikTokerin.
Es folgt ein weiterer Hundeblick des Vierbeiners. Dann ist es so weit: Mensch und Tier sind wieder im Freien. "Es hat funktioniert", erklärt die US-Amerikanerin in einem weiteren Untertitel.
Die Bilder die dann folgen, verzücken so viele.
User reagieren auf besondere Art auf den TikTok-Clip
Glücklich stapft Burrow durch den Schnee. Auf einer Terrasse taucht er dann regelrecht in das kühle Nass ein, genießt sichtlich das weiche Gefühl auf seiner Haut.
Mit dieser Lebensfreude kann der Golden Retriever beim TikTok-Publikum natürlich mächtig punkten. Nach drei Tagen hat das Video bereits mehr als 650.000 Klicks erreicht.
Das könnte auch an einem Schluss-Gag liegen. Denn in der letzten Szene des Clips steht Burrow schon wieder am Fenster. "Nächster Versuch", heißt es dazu im Untertitel.
Von großer Liebe zum Schnee können unterdessen auch viele andere Hundefreunde ein Liedchen singen. So wird die Kommentarspalte in diesem Fall nicht nur von Herzchen-Emojis geziert, sondern auch von vielen Fotos, die andere Fellnasen im Schnee zeigen.
Burrow ist also definitiv kein Einzelfall!
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/burrowthegolden