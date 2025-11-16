Golden Retriever beobachtet Schnee: Was dann passiert, lässt reihenweise Herzen schmelzen

Chicago (Illinois/USA) - Was Deutschland noch bevorsteht, hat Chicago bereits hinter sich: den ersten Schnee. Vor wenigen Tagen freute sich darüber einer ganz besonders: Golden Retriever Burrow. In einem viralen TikTok-Video lässt der Hund seit Mitte der Woche reihenweise Herzen schmelzen.

Golden Retriever Burrow steht am Fenster, beobachtet den Schnee. Dann schmachtet er sein Frauchen an. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/burrowthegolden

Ja, genau, der ist es. Genau für solche Situationen wurde der Hundeblick von den Fellnasen "erfunden". Golden Retriever Burrow weiß ihn inzwischen sehr gezielt einzusetzen.

In dem entsprechenden TikTok-Video schaut der Vierbeiner zunächst aus dem Fenster. Leise rieselt der Schnee an ihm vorbei. Dann schaut er zurück zu seinem Frauchen Tristan Guenther.

In einem Untertitel verrät diese, dass sie gerade erst für eine Stunde mit ihrem Hund draußen gewesen sei. "Burrow bettelt mich an, wieder mit ihm rauszugehen", schreibt die TikTokerin.

Es folgt ein weiterer Hundeblick des Vierbeiners. Dann ist es so weit: Mensch und Tier sind wieder im Freien. "Es hat funktioniert", erklärt die US-Amerikanerin in einem weiteren Untertitel.

Die Bilder die dann folgen, verzücken so viele.