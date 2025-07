Golden Retriever Dame trinkt erstmals Sprudelwasser: Ihre Reaktion bringt alle zum Schmunzeln

Saras Frauchen zeigt wenig Mitleid mit der verwirrten Vierbeinerin: "Verdient", schrieb sie knallhart in die Caption des Videos, das sie seither auf ihrem TikTok-Account veröffentlicht hat, "weil sie mir in die Zehe gebissen hat."

Doch was genau hatte Sara hier nur so verunsichert?

Besonders beachtlich: Die beiden Videos sind die ersten, die auf dem Account der Golden-Retriever-Dame veröffentlicht wurden. Innerhalb von zwei Tagen erlangten die Clips zusammen bereits mehr als 24 Millionen Klicks, mittlerweile folgen Sara schon mehr als 9000 Follower. Und die dürfen sich bereits auf neuen Content freuen!

In der Profilbeschreibung teasert Saras Lieblingsmensch bereits den nächsten Beitrag an, in dem die Hündin Zitronenwasser trinken wird.

Es scheint, als könnt die Fellnase der neue Star am TikTok-Hunde-Himmel werden.