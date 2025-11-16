Golden Retriever entdeckt Fotos von sich: Seine Reaktion lässt das Netz dahinschmelzen

Hawaii (USA) - Als eine Hundebesitzerin ihrem Golden Retriever Bilder von ihm zeigt, hätte sie nicht damit gerechnet, wie ihr Haustier reagiert.

Dem Golden Retriever scheinen die Fotos richtig gut zu gefallen. © TikTok/Screenshot/adventuringwithhannah

Die TikTokerin @adventurehannah hat mit einem neuen Video ihres Golden Retrievers Dexter das Netz begeistert.

Darin zeigt sie ihrem Vierbeiner eine ganz besondere Überraschung: eine kleine Galerie mit eingerahmten Fotos von ihm.

Mit fokussiertem Blick, wedelndem Schwanz und großer Begeisterung betrachtet er daraufhin die Bilder, als hätte er genau verstanden, wer da an der Wand hängt.

Um die oberen Rahmen besser sehen zu können, stellt sich Dexter sogar auf die Hinterbeine und macht ein Männchen, ein Anblick, der die TikTok-Community dahinschmelzen lässt.