Golden Retriever entdeckt Fotos von sich: Seine Reaktion lässt das Netz dahinschmelzen
Hawaii (USA) - Als eine Hundebesitzerin ihrem Golden Retriever Bilder von ihm zeigt, hätte sie nicht damit gerechnet, wie ihr Haustier reagiert.
Die TikTokerin @adventurehannah hat mit einem neuen Video ihres Golden Retrievers Dexter das Netz begeistert.
Darin zeigt sie ihrem Vierbeiner eine ganz besondere Überraschung: eine kleine Galerie mit eingerahmten Fotos von ihm.
Mit fokussiertem Blick, wedelndem Schwanz und großer Begeisterung betrachtet er daraufhin die Bilder, als hätte er genau verstanden, wer da an der Wand hängt.
Um die oberen Rahmen besser sehen zu können, stellt sich Dexter sogar auf die Hinterbeine und macht ein Männchen, ein Anblick, der die TikTok-Community dahinschmelzen lässt.
Dexter wird von der TikTok-Community gefeiert
Das Video wurde inzwischen mehr als 1,9 Millionen Mal aufgerufen, und die Kommentarspalte ist voller begeisterter Reaktionen.
Ein User schreibt: "Du solltest ein Foto von ihm, wie er die Galerie bewundert, einrahmen und es der Sammlung hinzufügen." Ein anderer staunt: "Er schaut sie sich tatsächlich an!"
Mit dem Clip zeigt Dexter nicht nur seine fotogene Seite, sondern beweist auch, dass er seine eigene Galerie offenbar richtig toll findet.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/adventuringwithhannah