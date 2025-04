Golden Retriever entdeckt Tennisball in Baum: Was danach passiert, amüsiert so viele

Hermosa Beach (USA) - So jung und schon so erfolgreich: Golden Retriever Zebby aus dem kalifornischen Hermosa Beach ist auf TikTok nicht zu stoppen. Denn obwohl der Rüde erst 13 Monate alt ist, vereint er bereits eine große Fanbase (120.000 Follower) hinter sich. Sein neuester "Geniestreich" braucht nur wenige Tage, um ein Millionenpublikum zu amüsieren. Grund dafür ist ein Tennisball.

Golden Retriever Zebby starrt in den Baum. © TikTok/Screenshot/zebbythegolden

Vier Millionen Klicks in vier Tagen können sich sehen lassen. Dafür muss der Golden Retriever nicht einmal viel tun. Zunächst starrt er in dem kuriosen Clip nach oben in die Krone eines Baums. Danach blickt er bedröppelt in die Kamera seines Frauchens.

Was ist da los? Die Untertitel klären auf: Zebby hat vor Monaten einen Tennisball in der Baumkrone entdeckt. Diesen konnte er auch erobern. Seitdem bleibt der Golden Retriever jedes Mal konsequent stehen, wenn er wieder an dem Baum vorbeikommt.

Die Vermutung seiner Besitzerin: Ihr geliebter Hund scheint zu glauben, dass dort Tennisbälle wachsen, die er nun ernten will. Entsprechend gefrustet schaut der Vierbeiner in Frauchens Kamera, wenn er mal wieder Pech hat.

In einem Interview mit Newsweek sagte Sophie Fogelson (28) jetzt, Zebby habe sich anfangs mit den Pfoten an den Baum geklammert und sich geweigert, ihn zu verlassen.

Schließlich kamen sie und ihr Partner Anson auf eine Idee - die jedoch in die Hose ging.