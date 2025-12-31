Golden Retriever geht mit kleiner Schwester baden - was dann passiert, bringt so viele zum Lachen

Irvine (Kalifornien/USA) - Es gibt wenige Dinge auf dieser Welt, die Golden Retriever Maui mehr liebt, als den riesigen Pool seiner Familie. Ein Glück also, dass seine kleine Schwester, die Corgi-Dame Ruby, auch ab und an mitkommt. Ob sie dabei allerdings genauso viel Spaß wie der große Vierbeiner hat, ist fraglich.

Alles fing so gut an ... © TikTok/Screenshot/maui.thegoldenpup

In einem Video, das seither auf TikTok viral geht, ist zu sehen, wie die beiden Hunde am Poolrand stehen und sich auf einen gemeinsamen Sprung ins kühle Nass vorbereiten.

Als es dann so weit ist, passiert allerdings etwas, womit vor allem die kleine Ruby nicht gerechnet haben dürfte.

Kaum sind die beiden abgesprungen, landet die Hündin zwar im Wasser. Allerdings wird sie nur wenige Sekunden später auch schon nach unten gedrückt. Der Grund: Maui ist ihr nach gehüpft - und ausgerechnet auf seiner Schwester gelandet.

Während der Goldie kurz darauf begeistert nach einem Spielzeug taucht und bereit ist, den Rest des Tages mit planschen zu verbringen, hat Ruby die Schnauze gestrichen voll.

Kurzerhand schwimmt sie zurück zum Poolrand und klettert aus dem Becken. Damit hatte der Badespaß für sie ein abrupt schnelles Ende gefunden.