Golden Retriever geht mit kleiner Schwester baden - was dann passiert, bringt so viele zum Lachen
Irvine (Kalifornien/USA) - Es gibt wenige Dinge auf dieser Welt, die Golden Retriever Maui mehr liebt, als den riesigen Pool seiner Familie. Ein Glück also, dass seine kleine Schwester, die Corgi-Dame Ruby, auch ab und an mitkommt. Ob sie dabei allerdings genauso viel Spaß wie der große Vierbeiner hat, ist fraglich.
In einem Video, das seither auf TikTok viral geht, ist zu sehen, wie die beiden Hunde am Poolrand stehen und sich auf einen gemeinsamen Sprung ins kühle Nass vorbereiten.
Als es dann so weit ist, passiert allerdings etwas, womit vor allem die kleine Ruby nicht gerechnet haben dürfte.
Kaum sind die beiden abgesprungen, landet die Hündin zwar im Wasser. Allerdings wird sie nur wenige Sekunden später auch schon nach unten gedrückt. Der Grund: Maui ist ihr nach gehüpft - und ausgerechnet auf seiner Schwester gelandet.
Während der Goldie kurz darauf begeistert nach einem Spielzeug taucht und bereit ist, den Rest des Tages mit planschen zu verbringen, hat Ruby die Schnauze gestrichen voll.
Kurzerhand schwimmt sie zurück zum Poolrand und klettert aus dem Becken. Damit hatte der Badespaß für sie ein abrupt schnelles Ende gefunden.
Auf TikTok begeistert der Golden-Retriever-Clip Millionen
Corgi-Dame hat am Poolrand einfach kein Glück
Insgesamt scheint die kleine Corgi-Dame nicht allzu viel Glück zu haben, wenn sie in Nähe des Pools unterwegs ist.
In einem weiteren Video auf dem Account der Hunde-Bande ist zu sehen, wie sie gemeinsamen mit ihren Geschwistern - Maui und dem zweiten Golden Retriever Hugo - am Wasserrand plantscht, nur um kurz darauf über Kopf in dem riesigen Becken zu landen.
Es grenzt also fast schon an ein kleines Wunder, dass sich die winzige Hündin trotz allem immer wieder ihren ganzen Mut zusammen nimmt und sich weiterhin in die Nähe des riesigen Pools zu trauen scheint.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshot/maui.thegoldenpup (2)