Golden Retriever hat "Unfall" in der Nacht: Was er dann tut, bricht Frauchen das Herz
England - Blut, überall Blut: Frauchen Olivia (26) traf der Schlag, als sie vor Kurzem das Körbchen ihres geliebten Golden Retrievers Joey sah. Alles war blutverschmiert. Als die Engländerin ihren Hund genauer anschaute, erkannte sie die bittere Ursache.
Joey hatte eine blutige Nase - aber warum? Dank ihrer Tierkamera konnte die 26-Jährige aufklären, was dem Rüden in der Nacht geschehen war. Weil er einen "Unfall" gehabt hatte - versehentlich in die Küche gepullert - hatte Joey versucht, alles zu vertuschen.
"Ich weine mir gerade die Augen aus, weil er (...) so verzweifelt versuchte, die Spuren zu verwischen, dass er sich die Haut von der Nase schürfte", heißt es im Untertitel zu dem entsprechenden TikTok-Video, das Olivia Ende September veröffentlicht hat.
"Er wurde noch nie dafür gerügt (...) Das hat mir ehrlich gesagt das Herz gebrochen", erklärt das Frauchen in einem weiteren Untertitel des Clips.
Warum Joey solche Angst hatte, weiß die Britin leider nicht. Sie hätte sich stattdessen ein ganz anderes Verhalten von ihrem Golden Retriever erhofft.
TikTok-Video geht auch anderen Usern nahe
Olivia hätte sich gewünscht, dass ihr Vierbeiner sich bemerkbar gemacht hätte.
"Er hat überhaupt nicht gebellt, also haben wir nicht gehört, dass er raus musste. Ich wünschte, er hätte gebellt, denn wenn ich aufgewacht wäre, hätte ich ihn beruhigen können, dass alles in Ordnung ist. Er ist erst 15 Monate alt, also lernt er noch", sagte die junge Frau diesen Monat in einem Interview mit Newsweek.
Die ganze Geschichte ging aber nicht nur Olivia nahe. Auf TikTok hat ihr Video bisher mehr als 300.000 Klicks erhalten. In der Kommentarspalte erhält Joey seitdem viel Zuspruch.
"Er ist ein sehr geliebtes Hündchen, und es war so schön, die vielen Kommentare zu bekommen, die ihm alles Gute wünschen", freute sich Olivia gegenüber dem US-Magazin.
Zudem konnte sie Entwarnung geben. Denn Joey habe sich nach dem Vorfall wieder ganz normal verhalten, so die TikTokerin.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/joeythegoldenretriever