Golden Retriever hat "Unfall" in der Nacht: Was er dann tut, bricht Frauchen das Herz

England - Blut, überall Blut: Frauchen Olivia (26) traf der Schlag, als sie vor Kurzem das Körbchen ihres geliebten Golden Retrievers Joey sah. Alles war blutverschmiert. Als die Engländerin ihren Hund genauer anschaute, erkannte sie die bittere Ursache.

Was war Golden Retriever Joey in der Nacht passiert? Seinem Frauchen Olivia (26) ging alles daran ans Herz. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/joeythegoldenretriever

Joey hatte eine blutige Nase - aber warum? Dank ihrer Tierkamera konnte die 26-Jährige aufklären, was dem Rüden in der Nacht geschehen war. Weil er einen "Unfall" gehabt hatte - versehentlich in die Küche gepullert - hatte Joey versucht, alles zu vertuschen.

"Ich weine mir gerade die Augen aus, weil er (...) so verzweifelt versuchte, die Spuren zu verwischen, dass er sich die Haut von der Nase schürfte", heißt es im Untertitel zu dem entsprechenden TikTok-Video, das Olivia Ende September veröffentlicht hat.

"Er wurde noch nie dafür gerügt (...) Das hat mir ehrlich gesagt das Herz gebrochen", erklärt das Frauchen in einem weiteren Untertitel des Clips.

Warum Joey solche Angst hatte, weiß die Britin leider nicht. Sie hätte sich stattdessen ein ganz anderes Verhalten von ihrem Golden Retriever erhofft.