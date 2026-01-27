Golden Retriever ist stinksauer: Grund dafür erheitert so viele

Vancouver (Kanada) - Golden Retriever Spencer liebt wenige Dinge mehr als Spaziergänge durch seinen liebsten Park. Und das lässt er seine Besitzer wissen - immer und immer wieder.

Golden Retriever Spencer war kürzlich stinksauer auf sein Frauchen. © Screenshot/TikTok/@spencerthegolden

In einem Video, das seither auf TikTok veröffentlicht wurde, ist der Vierbeiner zu sehen, wie er auf dem Rücksitz eines Autos hockt - und dabei betreten zu Boden schaut.

Immer wieder spricht sein Frauchen ihn an, kassiert allerdings nichts weiter als enttäuschte Blicke.

"Es tut mir leid, Kumpel", versucht sie es, woraufhin Spencer den Kopf sinken lässt. Es scheint ihm einfach zu schwer zu fallen, ihr mit all der Frustration, die in ihm schlummert, in die Augen zu sehen.

Doch was ist eigentlich der Grund für die Stimmung des Trauerkloßes?

"Bist du wütend, dass ich dich dazu gebracht habe, den Park zu verlassen?", fragt seine Besitzerin weiter. Und dabei scheint sie einen wunden Punkt getroffen zu haben. Es wirkt beinahe so, als würde der Blick des Hundes noch ein Stück nachdenklicher werden - falls das überhaupt möglich ist.