Golden Retriever ist stinksauer: Grund dafür erheitert so viele
Vancouver (Kanada) - Golden Retriever Spencer liebt wenige Dinge mehr als Spaziergänge durch seinen liebsten Park. Und das lässt er seine Besitzer wissen - immer und immer wieder.
In einem Video, das seither auf TikTok veröffentlicht wurde, ist der Vierbeiner zu sehen, wie er auf dem Rücksitz eines Autos hockt - und dabei betreten zu Boden schaut.
Immer wieder spricht sein Frauchen ihn an, kassiert allerdings nichts weiter als enttäuschte Blicke.
"Es tut mir leid, Kumpel", versucht sie es, woraufhin Spencer den Kopf sinken lässt. Es scheint ihm einfach zu schwer zu fallen, ihr mit all der Frustration, die in ihm schlummert, in die Augen zu sehen.
Doch was ist eigentlich der Grund für die Stimmung des Trauerkloßes?
"Bist du wütend, dass ich dich dazu gebracht habe, den Park zu verlassen?", fragt seine Besitzerin weiter. Und dabei scheint sie einen wunden Punkt getroffen zu haben. Es wirkt beinahe so, als würde der Blick des Hundes noch ein Stück nachdenklicher werden - falls das überhaupt möglich ist.
Auf TikTok sorgt Golden Retriever Spencer immer wieder für Begeisterung
Golden Retriever erntet eine Menge Mitleid auf Social Media
Auch die etlichen Versprechungen seines Frauchens - à la "Wir kommen morgen wieder" - scheinen ihn einfach nicht aufheitern zu können.
Auf Spencers TikTok-Account sorgte der kurze Clip bereits für eine Menge Begeisterung und Mitleid für das junge Tier.
"Das ist wirklich so traurig", schrieb ein Nutzer scherzend, woraufhin die Besitzerin der Fellnase nur zustimmen konnte: "Oh ja, und wie!"
Und Spencer selbst? "Ja, ich bin sauer. Seht ihr das nicht?", heißt es in der Caption aus Sicht des Goldies.
Immerhin: Ein Blick auf das Profil des Vierbeiners zeigt deutlich, dass es Spencer normalerweise leichter im Leben hat. So ist er eigentlich ein sehr geselliger und fröhlicher Hund.
Titelfoto: Collage: Screenshots/TikTok/@spencerthegolden