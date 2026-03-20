Mit Hammer geschlagen, als sie Welpen beschützt: Nun findet Bulldogge Roxy ihr Glück!
England/Wales - Schönes Ende: Eine Hunde-Mama, die ihre Welpen vor einem Hammerangriff schützte, hat nun endlich ein Zuhause gefunden.
Ende November vergangenen Jahres wurde die Hündin namens Roxy mit einem Hammer attackiert, während sie ihre sieben Welpen tapfer beschützte.
Die Bulldoggen-Dame wurde von der örtlichen Polizei mit einer Kopfverletzung auf einem Grundstück nähe Doncaster (England) gefunden. Der schwere Schlag kam von ihrem damaligen Besitzer, wie Newsweek mitteilt.
Nun gibt es jedoch erfreuliche Nachrichten: "Nach fachkundiger Pflege und viel Liebe im RSPCA Doncaster and Rotherham Animal Centre, ist Roxy offiziell auf ihren Pfoten gelandet", wie das Tierheim mitteilte.
"Sie wird jetzt bedingungslos geliebt, und auch ihre sieben Welpen haben ihr eigenes neues Leben begonnen", verkündeten sie via Facebook.
Happy End für die goldigen Tiere
Den Rettern war es wichtig, dass Roxy und ihre kleinen zusammen in die Einrichtung RSPCA Doncaster and Rotherham Animal Centre gebracht werden.
Die Bulldoggen-Mischlinge, die zum damaligen Zeitpunkt gerade einmal fünf Wochen alt waren, bekamen die Namen Blue, Duke, Edward, Maria, Melody, Piper und Ruset.
"Als sie ankamen, brauchte Roxy dringend Zuwendung und Pflege", erklärte Filialleiter Daniel Cartwright. "Wie Sie sich vorstellen können, fiel es Roxy schwer, Menschen zu vertrauen, aber sie hat große Fortschritte gemacht."
Auch wenn das Tierheim dachte, dass es für die Vierbeiner eine längere Reise werden könnte, verkündeten sie die erfreuliche Nachricht passend zum britischen Muttertag.
Neben Roxy haben auch ihre Schützlinge ein neues, sicheres Zuhause gefunden.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/RSPCA (England & Wales)