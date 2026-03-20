Mit Hammer geschlagen, als sie Welpen beschützt: Nun findet Bulldogge Roxy ihr Glück!

England/Wales - Schönes Ende: Eine Hunde -Mama, die ihre Welpen vor einem Hammerangriff schützte, hat nun endlich ein Zuhause gefunden.

Die Bulldogge Roxy schützte ihre Welpen, während sie von einem Hammer geschlagen wurde. © Bildmontage: Facebook/RSPCA (England & Wales)

Ende November vergangenen Jahres wurde die Hündin namens Roxy mit einem Hammer attackiert, während sie ihre sieben Welpen tapfer beschützte.

Die Bulldoggen-Dame wurde von der örtlichen Polizei mit einer Kopfverletzung auf einem Grundstück nähe Doncaster (England) gefunden. Der schwere Schlag kam von ihrem damaligen Besitzer, wie Newsweek mitteilt.

Nun gibt es jedoch erfreuliche Nachrichten: "Nach fachkundiger Pflege und viel Liebe im RSPCA Doncaster and Rotherham Animal Centre, ist Roxy offiziell auf ihren Pfoten gelandet", wie das Tierheim mitteilte.

"Sie wird jetzt bedingungslos geliebt, und auch ihre sieben Welpen haben ihr eigenes neues Leben begonnen", verkündeten sie via Facebook.