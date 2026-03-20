Auge verloren und ausgesetzt, um Tierarzt zu sparen? Kleiner Chihuahua sucht neues Zuhause

Frankfurt am Main - Der freundliche und wirklich sehr süße Chihuahua Monokel hat leider kein leichtes Los gezogen. Der arme Kerl hat mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und wurde womöglich deshalb auch von seinen vorherigen Haltern ausgesetzt.

Monokel kam mit einem kranken Auge als Fundhund in das Frankfurter Tierheim. Leider war das Auge nicht mehr zu retten. © Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. e.V.

Jedenfalls kam der etwa drei bis vier Jahre alte Rüde als Fundhund in das Tierheim in Frankfurt am Main. Und wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten, hatte er da bereits ein schlimm krankes linkes Auge; so krank, dass es nicht mehr zu retten war und entfernt werden musste (und der Hund wohl so zu seinem ungewöhnlichen Namen kam).

Hinzu komme, dass Monokel an einer vermutlich genetisch bedingten Patellaluxation, also einer Erkrankung der Kniegelenke, leide. Im Tierheim wird deshalb vermutet, dass ihn seine Vorbesitzer wegen der hohen Tierarzt-Kosten sich selbst überlassen haben.

Nichtsdestotrotz zeige sich der Kleine als sehr lebensfroher Hund, der auch die erfolgte OP und den Verlust seines Auges gut verkraftet habe.

Er liebe es Gassi zu gehen und laufe dabei auch gut an der Leine, tobe gerne mit Artgenossen im Tierheim und möge es auch sehr, mit seinen Menschen zu kuscheln und zu spielen.