Hündin liegt erschöpft am Straßenrand: Frau bricht das Herz, als sie dem Tier helfen möchte

Irvine (Kalifornien/USA) - Ganze sieben Tage lang saß eine kleine, ausgesetzte Hündin an einem Straßenrand – völlig verängstigt und überhitzt. Dennoch gab sie nicht auf, in der Hoffnung, ihre Besitzer würden endlich zurückkommen und sie in Sicherheit bringen.

Die Hündin lag erschöpft vor dem Haus – die Hitze machte ihr sehr zu schaffen. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Leider sollte das nicht passieren. Und so blieb sie an ein und derselben Stelle sitzen: in der Einfahrt eines Hauses, bei ganzen 37 Grad in der prallen Sonne.

"Ihr Zunge hing ihr aus der Schnauze vor lauter Hitze und Durst", schrieb Tierretterin Suzette Hall seither in einem Beitrag auf Instagram.

Glücklicherweise wurde eine Freundin der Amerikanerin auf die Fellnase aufmerksam und wusste sofort, was zu tun war. Sie zückte ihr Handy, und nach kurzer Zeit kam auch Hall am Fundort ihres jüngsten Schützlings an.

"Uns brachen die Herzen. Es war so verdammt heiß." Auch das schwarze Fell des Tieres war nicht hilfreich, heizte sich nur noch mehr auf. "Wir wussten einfach, dass ihr noch viel wärmer sein musste als uns."