Golden Retriever kann sich nicht für neuen Welpen begeistern: Was der Kleine dann macht, lässt Herzen schmelzen
Irvine (USA) - Wir kennen es nur zu gut von uns selbst: Veränderungen im Leben können manchmal echt eine Herausforderung sein und man braucht Zeit, um damit zurechtzukommen. Dass es Vierbeinern ähnlich gehen kann, zeigt die Story von Golden Retriever "Maui" aus Kalifornien, der anfangs alles andere als begeistert war, als Welpe "Hugo" einzog.
Eigentlich war Maui es schon gewohnt, nicht immer im Mittelpunkt stehen zu können, da bereits Welsh Corgi Pembroke "Ruby" bei ihm und seiner Familie wohnte. Trotzdem war er sichtlich genervt, als plötzlich der quirlige Welpe Hugo bei ihnen auftauchte.
Statt Liebe auf den ersten Blick verspürte Maui in den ersten Tagen wohl eher pure Ablehnung gegenüber seinem neuen kleinen Bruder. "Hugo versuchte, ihn zu beeindrucken, doch Maui ignorierte ihn", erinnert sich ihr Frauchen in einem YouTube-Video.
Beim Spielen mit Corgi-Hündin Ruby grenzte der Vierbeiner den Welpen aus und ließ ihn am Rand versauern. Ganz so, als würde der Golden Retriever dem Neuankömmling zeigen wollen: Du bist nicht willkommen.
Wenn Hugo dann versuchte, sich einzubringen, wurde er kurzerhand von seinem großen Bruder überrannt.
Golden Retriever fängt an, neuen Welpen zu mögen
Manche Annäherungsversuche seitens des Welpen endeten sogar richtig schmerzhaft, wenn Maui sich entschied, seine Zurückweisung mit seinen spitzen Zähnen zu unterstreichen.
Nach zwei Wochen tat sich aber endlich etwas. Es war, als hätte sich der Wind gedreht und Maui wurde langsam etwas milder gegenüber Hugo.
Dies hatte sicherlich auch damit zu tun, dass der Welpe sich endlich etwas zusammenriss und nicht mehr so stürmisch auf den Goldie zuging. "Hugo näherte sich Maui auf sanfte Weise", so die Halterin im Clip, in dem man sieht, wie sich der kleine Vierbeiner an seinen großen Bruder kuschelt.
Daraufhin öffnete Maui sein Herz und ließ zu, dass sich zwischen den beiden ganz langsam eine Freundschaft entwickelte. Man begann draußen zusammen zu spielen und zu toben, verstand sich plötzlich auch im Haus ziemlich gut und verbrachte viel Zeit miteinander.
"Hugo erweckte den inneren Welpen in Maui", vermutet die Hundebesitzerin. Sie glaubt, dass der Golden Retriever schließlich erkannte, dass der Neuankömmling viele Dinge spaßiger macht.
Sie hofft, dass zwischen den beiden Hunden nun eine lebenslange Freundschaft entsteht.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Youtube/Mauithegoldenpup