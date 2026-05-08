Golden Retriever sieht erstmals Roboter-Hund: Seine Reaktion lässt kaum jemanden kalt

Toronto (Kanada) - Künstliche Intelligenz und moderne Roboter sind in aller Munde. Dass sich unsere geliebten Hunde nun auch schon mit ihnen konfrontiert sehen, ist allerdings eher Neuland. Kürzlich machte Golden Retriever Caspar in Toronto, Kanada, seine erste Erfahrung mit einem KI-Roboter-Hund. Da seine Reaktion auf Video festgehalten wurde, lässt sie seitdem kaum jemanden kalt.

Golden Retriever Caspar scheint zu staunen: Vor seiner Nase läuft ein KI-Roboter-Hund. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/casperthatgolden

Der kuriose Clip geht seit dem 24. April auf Instagram viral, hat inzwischen mehr als zwei Millionen Klicks erreicht. Auch die Kommentarspalte ist prall gefüllt. Dabei gehen die Reaktionen weit auseinander.

In dem Video selbst wirkt der Golden Retriever sehr irritiert. Er bleibt sitzen, starrt zu dem seltsamen "Artgenossen". Dann steht er auf, geht ein paar Schritte, hält aber lieber wieder inne, beobachtet den Roboter erneut.

Zwar zieht Caspar seine Leine bald darauf noch etwas länger. Doch, dass er zu dem Kunst-Wesen laufen will, darf bezweifelt werden. Selbst auf Menschen wirken diese Maschinen oft erst einmal befremdlich.

Unterdessen geht einigen Usern auf Instagram nach dieser Beobachtung das Herz auf, andere amüsieren sich einfach nur, posten Tränen lachende Emojis.

Allerdings hat sich inzwischen auch das "Frauchen" des Robo-Hundes zu Wort gemeldet - und erklärt, warum sie kein echtes Tier hat.