Golden Retriever kann Weihnachten kaum abwarten: Was er dann macht, lässt Herzen hüpfen
Upstate New York (USA) - "It’s Tiiiiiiiiime!": Der alljährliche Ausruf durch Sängerin Mariah Carey (56) zum inoffiziellen Start der Weihnachtszeit wurde wohl auch von einem Golden Retriever aus New York vernommen, der sich daraufhin im Netz in absoluter Vorfreude präsentierte.
Es ist mittlerweile ein ungeschriebenes Gesetz, dass die US-amerikanische Popsängerin am 1. November wortwörtlich auftaut und mit einem gellenden Singsang die schönste Saison des Jahres einläutet. Seit 2020 erklärt die 56-Jährige mit einer Video-Botschaft, dass die Zeit nun gekommen ist und der Countdown für Weihnachten beginnt.
Golden Retriever Calvin aus Upstate New York ließ sich dies nicht zweimal sagen und zeigte seinem Frauchen umgehend, wie bereit er für die Feiertage ist.
In einem Video, was später auf TikTok landete, sieht man den Hund aufgeregt in die Küche laufen, während sein Kopf in einem Plüsch-Adventskranz steckt.
Da das Weihnachtsspielzeug wahrscheinlich eher nicht für den Kopf eines Hundes gedacht ist, sitzt es ziemlich eng um das Gesicht des Golden Retrievers und presst sein süßes Gesicht erbarmungslos zusammen, wodurch der Vierbeiner richtig dicke Bäckchen erhält.
Golden Retriever kann Weihnachten kaum abwarten
Als würde er die Sache wirklich ernst meinen, präsentiert Calvin seinen weihnachtlichen Kopfschmuck mehrfach für die Kamera und scheint tatsächlich völlig im Weihnachtsfieber zu sein. "Ich glaube, Calvin ist bereit für den 1. November", schreibt seine Besitzerin zum Video und ergänzt: "Er ist so witzig, ich kann nicht mehr😂😂."
Der Clip erheiterte nicht nur die Hundehalterin selbst, sondern auch die Zuschauer auf TikTok, die dem Video mehr als 38.000 Klicks bescherten. "Oh mein Gott, was für ein wunderschöner, süßer Fellknäuel! So niedlich, ich liebe ihn! 🥰", meint eine Userin. Eine andere schwärmt: "Awww, der süßeste Weihnachtskranz überhaupt! 🥹❤"
Da ihre Aufnahme so gut ankam, postete Calvins Frauchen direkt noch ein zweites Video, was den Golden Retriever samt Adventskranz zeigt. Diesmal springt er vor einem Weihnachtsbaum herum, bei dem zumindest schon die kleinen Lichter angebracht wurden.
Die Familie aus New York ist damit ziemlich früh dran. Schließlich beginnen die meisten US-Amerikaner erst nach Thanksgiving (24. November), ihr Zuhause weihnachtlich zu schmücken.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/calvinauer