Golden Retriever kann Weihnachten kaum abwarten: Was er dann macht, lässt Herzen hüpfen

Upstate New York (USA) - "It’s Tiiiiiiiiime!": Der alljährliche Ausruf durch Sängerin Mariah Carey (56) zum inoffiziellen Start der Weihnachtszeit wurde wohl auch von einem Golden Retriever aus New York vernommen, der sich daraufhin im Netz in absoluter Vorfreude präsentierte.

Golden Retriever Calvin kann Weihnachten kaum abwarten. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/calvinauer

Es ist mittlerweile ein ungeschriebenes Gesetz, dass die US-amerikanische Popsängerin am 1. November wortwörtlich auftaut und mit einem gellenden Singsang die schönste Saison des Jahres einläutet. Seit 2020 erklärt die 56-Jährige mit einer Video-Botschaft, dass die Zeit nun gekommen ist und der Countdown für Weihnachten beginnt.

Golden Retriever Calvin aus Upstate New York ließ sich dies nicht zweimal sagen und zeigte seinem Frauchen umgehend, wie bereit er für die Feiertage ist.

In einem Video, was später auf TikTok landete, sieht man den Hund aufgeregt in die Küche laufen, während sein Kopf in einem Plüsch-Adventskranz steckt.

Da das Weihnachtsspielzeug wahrscheinlich eher nicht für den Kopf eines Hundes gedacht ist, sitzt es ziemlich eng um das Gesicht des Golden Retrievers und presst sein süßes Gesicht erbarmungslos zusammen, wodurch der Vierbeiner richtig dicke Bäckchen erhält.