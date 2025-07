Golden Retriever kehrt aus Urlaub zurück: Seine Reaktion löst Lachwellen aus

North Carolina (USA) - Wozu das alles? Golden Retriever Atlas aus North Carolina hatte so viel über sich ergehen lassen, vor allem eine nicht enden wollende Autofahrt. Zwar gab es zur Belohnung einen Urlaub am See. Doch der ist vergangene Woche zu Ende gegangen. Wie Atlas reagierte, als er wieder in seinem Wohnzimmer saß, sorgt seitdem für reichlich Gelächter auf TikTok und Instagram.

Archivbilder: Hier im Urlaub am See war die Welt für Golden Retriever Atlas noch in Ordnung gewesen. © Collage: Screenshots/Instagram/@atlas.the.golden.boy

Das kuriose Video zeigt die "Tragödie": Der Golden Retriever sitzt mit extrem gesenktem Kopf auf dem Sofa, während sein Frauchen versucht, die Wogen zu glätten.

Sie streichelt Atlas liebevoll über den Kopf, krault sein Fell. Aber nichts hilft. Ganz im Gegenteil: Der Rüde senkt seinen Kopf immer weiter, hat die Augen fast verschlossen.

Im Untertitel schreibt die US-Amerikanerin, dass sie eine Woche an dem See gewesen seien. Seit ihrer Heimkehr habe er sich so traurig verhalten. In einem Kommentar legt sie aus der Perspektive des Hundes nach: "Ich bin als See-Hund geboren, das ist nicht fair."

Während die Fellnase am Boden zerstört scheint, können die User über die theatralische Körpersprache vielmehr lachen. Auf TikTok hat der ulkige Clip seit vergangener Woche gut 500.000 Klicks gesammelt, auf Instagram in derselben Zeit weit mehr als eine Million. In den Kommentarspalten halten sich seitdem Tränen lachende Emojis oder auch Herzchen die Waage.

Und dafür musste der "arme" Hund gleich mehrfach schlimme Dinge über sich "ergehen lassen"?!