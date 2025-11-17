Golden Retriever kommt mit in die Flitterwochen und erlebt seine eigene Lovestory
Accord/Boston (USA) - Die romantische Stimmung schwappte wohl auf ihn über, als sich Golden Retriever "Wally" ausgerechnet in den Flitterwochen seiner Besitzer verliebte. Die Lovestory ließ auf TikTok reihenweise Herzen schmelzen!
Nach ihrer Hochzeit im Oktober hatten sich Jules und Tim Kuch in einer Hütte im Norden des US-Bundesstaates New York eingemietet. Allerdings waren sie dort nicht allein hingereist: Golden Retriever "Wally", der eine unfassbar große Rolle im Leben des Paares aus Boston spielt, durfte natürlich nicht fehlen.
Aus diesem Grund hatten die US-Amerikaner extra eine tierfreundliche Unterkunft ausgesucht, in der die Wünsche ihres Vierbeiners nicht zu kurz kommen sollten.
Auch wenn der Trip nicht unbedingt den "klassischen" Flitterwochen entsprach, die ja von den meisten Vermählten am liebsten in der Sonne an einem Traumstrand abgehalten werden, hatten Jules und ihr Partner eine herrliche Zeit zu zweit - plus Fellnase Wally.
In einem TikTok-Video fasst die frischgebackene Braut die Reise in das Wald-Resort als "die friedlichsten paar Tage", welche sie seit Langem hatten, zusammen. Der Clip zeigt das Paar mit ihrem Hund beim Spaziergehen, Tennisspielen und Entspannen in der Natur.
Golden Retriever verliebt sich in Flitterwochen
Der Grund, warum die Aufnahme auf der Plattform allerdings viral ging, ist ein ganz anderer: Denn abgesehen davon, dass Vierbeiner Wally sich in der Unterkunft schnell so benahm, als wäre er dort schon immer zu Hause gewesen, und laut seiner Besitzer auf dem Grundstück wie auf seinem eigenen Königreich herumstolzierte, wurde die Zeit dort auch für den Goldie romantisch.
Als es sich die drei bei Regenwetter in ihrer Hütte gemütlich gemacht hatten, entdeckte Wally eine Hündin gegenüber in der Hütte, die ihn anzuschmachten schien. "Wir haben uns drinnen zusammengekauert und haben dem Regen gelauscht", erinnert sich Jules. "Und Wally hat sogar Freunde gefunden."
In der Beschreibung schreibt sie außerdem: "Chance verpasst: Wally und die Süße in Hütte 14." Den Zuschauern bricht es beim Anblick der beiden Fellnasen beinahe das Herz.
"Halt, stopp, der Hund, der euch gegenüber am Fenster sitzt 🥹🥹🥹", merkt eine Userin gerührt an. Die niedliche Hundestory erhielt bereits rund 100.000 Klicks.
Titelfoto: Collage: Screenshots/TikTok/@wally.meets.world