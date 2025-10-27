Golden Retriever lernt Welpen kennen: Was dann passiert, lässt Herzen tanzen

New England (USA) - "Juhu, das ist ja der helle Wahnsinn, dich kennenzulernen! Du freust dich bestimmt genauso sehr wie ich, oder? Oder? Oder?" Könnten Hunde sprechen wären diese Worte wohl in etwa das, was Golden-Retriever-Dame Ellie dem Neuankömmling Maple sagen wollte, als sie sich kennenlernten. Maples Antwort dürfte hingegen in etwa so gelautet haben: "Geh weg!"

Während Ellie sie begeistert begrüßt, sitzt die kleine Maple stocksteif da. Ob diese beiden eine Zukunft haben? © TikTok/Screenshot/hopperandfriends

Seit einigen Tagen lassen die beiden Golden Retriever aus New England zahlreiche Herzen auf TikTok tanzen. Grund dafür ist ihr kurioser Kennenlern-Clip, betitelt mit den Worten: "Wir haben unserem Welpen einen Welpen gegeben."

In dem viralen Hit kann Ellie ihre Begeisterung nicht zurückhalten. Ihr Schwanz wedelt, ihr Körper bebt. Immer wieder stupst sie Maple mit ihrer Schnauze an.

Das Problem: Das Welpen-Mädchen wäre augenscheinlich am liebsten unsichtbar. Regungslos, geradezu stocksteif sitzt sie da, starrt Ellie entsetzt an.

Scheinbar ist das arme Jungtier heillos überfordert. Nach einer für Maple vermutlich gefühlten Ewigkeit merkt auch Ellie, dass ihre Freude nicht auf den Welpen überschwappen will.

Also dreht sie sich um - und geht. Doch dann passiert es.