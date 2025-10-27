Golden Retriever lernt Welpen kennen: Was dann passiert, lässt Herzen tanzen
New England (USA) - "Juhu, das ist ja der helle Wahnsinn, dich kennenzulernen! Du freust dich bestimmt genauso sehr wie ich, oder? Oder? Oder?" Könnten Hunde sprechen wären diese Worte wohl in etwa das, was Golden-Retriever-Dame Ellie dem Neuankömmling Maple sagen wollte, als sie sich kennenlernten. Maples Antwort dürfte hingegen in etwa so gelautet haben: "Geh weg!"
Seit einigen Tagen lassen die beiden Golden Retriever aus New England zahlreiche Herzen auf TikTok tanzen. Grund dafür ist ihr kurioser Kennenlern-Clip, betitelt mit den Worten: "Wir haben unserem Welpen einen Welpen gegeben."
In dem viralen Hit kann Ellie ihre Begeisterung nicht zurückhalten. Ihr Schwanz wedelt, ihr Körper bebt. Immer wieder stupst sie Maple mit ihrer Schnauze an.
Das Problem: Das Welpen-Mädchen wäre augenscheinlich am liebsten unsichtbar. Regungslos, geradezu stocksteif sitzt sie da, starrt Ellie entsetzt an.
Scheinbar ist das arme Jungtier heillos überfordert. Nach einer für Maple vermutlich gefühlten Ewigkeit merkt auch Ellie, dass ihre Freude nicht auf den Welpen überschwappen will.
Also dreht sie sich um - und geht. Doch dann passiert es.
Virales Video zeigt kurioses Kennenlernen der ungleichen Hunde
Maple sprintet auf einmal los, rennt an Ellie vorbei. Ergreift sie die Flucht oder ist genau dieser Moment der Beginn einer wunderbaren Freundschaft?
Die User des inzwischen fast eine Million Mal geklickten Videos sind sich recht einig, dass der Clip in jedem Fall eine süße Kennenlernsituation zeigt.
Nur einige wenige sorgen sich, dass Maple überfordert sein und Angst haben könnte. Doch auch diesen kritischen Stimmen antworten die Besitzer der Fellnasen gerne.
In einem Folgevideo ist zu sehen, wie Maple ihrer älteren Artgenossin mit der Pfote auf die Schnauze haut, um sie zum Spielen zu animieren.
Kommentar der Besitzer neben dem Clip: "Für diejenigen unter euch, die denken, Maple hat Angst vor Ellie. Diese Mädchen sind beste Freundinnen!"
Dann wäre das ja geklärt!
Titelfoto: TikTok/Screenshot/hopperandfriends